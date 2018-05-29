15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen rapor, darbecilerin karargahtaki cunta faaliyetinin detaylarını göz önüne seriyor.

AA muhabirinin ulaştığı görüntüler, mahkeme huzurundaki savunmalarında silah kullanmadıklarını, komuta katına çıkmadıklarını ve polisle çatışmaya girmediklerini iddia sanıkları yalanlıyor.

Bilirkişilerce hazırlanan görüntü analiz raporunun ekinde yer alan 1,5 terabaytlık görüntülerde, karargahta görevli olmamasına rağmen dış birliklerden çok sayıda istihbaratçı subay ve astsubayın araçlarla karargaha gelmesiyle cunta faaliyeti başlıyor.

Dışarıdan gelen askerlerle karargahtaki darbe yanlısı askerlerin toplantı yapmasının ardından cephanelikten silah ve mühimmat alan cuntacıların karargahın kritik noktalarını tuttukları görüntülere yansıyor.

Kendilerine karşı çıkacağı düşünülen general rütbesindeki askerlerin aralarında olduğu bir grup, darbeciler tarafından derdest edilerek etkisiz hale getiriliyor.

İlerleyen saatlerde darbecilere destek için Mamak 28. Mekanize Piyade Tugayında zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçları karargaha geliyor.