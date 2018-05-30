15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahında darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 243 sanığın yargılanmasına, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

ÇARPICI GÖRÜNTÜLER



Dava dosyasına, bilirkişilerce hazırlanan görüntü analiz değerlendirmesinin de yer aldığı rapor girdi. Raporda yer alan kayıtlardan çok çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, sivillere yönelik helikopter ateşinin ardından yere düşenlere, karargahın nöbet kulübelerindeki FETÖ mensuplarının tabancalarla ateş ettiği görülüyor. Rapordaki bilirkişi tespitine göre, karargahtaki darbe girişimi, görev yerleri olmamasına rağmen, diğer birliklerden sivil giyimli istihbaratçıların karargaha gelmesiyle başlıyor.

Cephanelikten silah ve mühimmat aldıktan sonra görev paylaşımı yapan FETÖ mensupları, olası polis direnişine karşı nöbet kulübelerine takviye yapıp, nizamiye kapılarına destek kuvvet gönderiyor. İlerleyen saatlerde Mamak 28'inci Mekanize Piyade Tugayı'ndan FETÖ mensuplarına destek için getirilen zırhlı araçlar ile karargahın etrafı kuşatılarak, dışarıdan yapılacak müdahaleye karşı koruma kalkanı oluşturuluyor.