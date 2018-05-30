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15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, 10 sivilin şehit olduğu Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi. O geceye ait en çarpıcı görüntüler ise sivillerin darbe girişimine karşı dururken, vurulma anları oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahında darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 243 sanığın yargılanmasına, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

ÇARPICI GÖRÜNTÜLER

Dava dosyasına, bilirkişilerce hazırlanan görüntü analiz değerlendirmesinin de yer aldığı rapor girdi. Raporda yer alan kayıtlardan çok çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, sivillere yönelik helikopter ateşinin ardından yere düşenlere, karargahın nöbet kulübelerindeki FETÖ mensuplarının tabancalarla ateş ettiği görülüyor. Rapordaki bilirkişi tespitine göre, karargahtaki darbe girişimi, görev yerleri olmamasına rağmen, diğer birliklerden sivil giyimli istihbaratçıların karargaha gelmesiyle başlıyor.

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Cephanelikten silah ve mühimmat aldıktan sonra görev paylaşımı yapan FETÖ mensupları, olası polis direnişine karşı nöbet kulübelerine takviye yapıp, nizamiye kapılarına destek kuvvet gönderiyor. İlerleyen saatlerde Mamak 28'inci Mekanize Piyade Tugayı'ndan FETÖ mensuplarına destek için getirilen zırhlı araçlar ile karargahın etrafı kuşatılarak, dışarıdan yapılacak müdahaleye karşı koruma kalkanı oluşturuluyor.

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Daha sonra çok sayıda sivil, darbe girişimine karşı durmak için karargah önünde toplanıyor. Zırhlı araçların önünü kesen kişiler, Türk bayrağı sallıyor ve bu kişilere nizamiyeden ateş açılıyor. Bu sırada kamyonla FETÖ mensuplarının önüne çıkan bir kişi vuruluyor ve saatlerce yerde kalıyor.

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Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahında yaşanan olaylar sırasında Emin Güner, Erkan Er, Hasan Gülhan, Medet Ekizceli, Ömer Can Açıkgöz, Rüstem Resul Perçin, Sedat Kaplan, Sümer Deniz, Tevhit Akkan ve Ümit Çoban şehit olmuş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

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FETÖ PDY 15 Temmuz yeni görüntü Beştepe Karargahı jandarma genel komutanlığı darbe girişimi

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