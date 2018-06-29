HABER

"15 Temmuz Vefa Koşusu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

Mersin'den şehit ve gaziler için "15 Temmuz Vefa Koşusu" başlatan Bekir Zengin, Bolu'ya ulaştı - Amatör atlet: - "Mersin'den alarak omzumda taşıdığım bayrağı 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve şehit aileleri ile birlikte gönderde dalgalandırmak istiyorum"

Mersin'de, 1 Haziran'da şehitler ve gaziler için "15 Temmuz Vefa Koşusu"nu başlatan Bekir Zengin, Bolu'ya geldi.

Amatör atlet Bekir Zengin, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılında şehitler anısına 1 Haziran'da Mersin'den İstanbul'a koşu başlattı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Valiliği koordinesinde başlatılan "15 Temmuz Vefa Koşusu" kapsamında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan Türk bayrağını devralarak Mersin'den yola çıkan Zengin, günde yaklaşık 25 kilometre yol katediyor.

Zengin, 15 Temmuz'da İstanbul Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak, Bakan Elvan'dan aldığı Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şehit aileleri ile gönderde dalgalandırmak istiyor.

Koşusunun 28. gününde Bolu'nun Gerede ilçesinden D-100 karayolu üzerinden koşmaya başlayan Zengin, 25 kilometre koştuktan sonra Yeniçağa-Bolu arasında mola vermeyi, yarın da Bolu'yu geçmeyi planlıyor.

Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'den İstanbul'a tüm şehit ve gaziler ile Türkiye için "15 Temmuz Vefa Koşusu"nu düzenlediğini belirtti.

Bu yola kendine güvenerek çıktığını anlatan Zengin, "Ben atletizm sporcusuyum ve branşım uzun mesafe. Bu koşuya başlamadan önce bir hedefim vardı. Bu hedefe ulaşmak için çok yere başvuru yaptım. Son olarak Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bana destek olmak istedi. Koşu öncesinde 1 Haziran'a kadar 5 aylık bir antrenman yaptım. 1 Haziran'da da Mersin Valiliği'ni ziyaret ederek, Sayın Bakanımız Lütfi Elvan'dan birlik ve beraberliğimizi temsil eden Türk bayrağımızı öperek devraldım. Aynı gün bakanımızdan aldığım Türk bayrağını omuzlayarak çıkış yaptım." diye konuştu.

Zengin, yola çıkmasının üzerinden 28 gün geçtiğini belirterek, "Hedefim, 15 Temmuz'da İstanbul Şehitler Köprüsü'ne ulaşmak. Akşam 20.00-21.00 gibi köprüye ulaşmam lazım. Köprüye girdiğim zaman da Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın bakanlarımız ve şehit ailelerinin de orada bulunmasını temenni ederim çünkü ben tüm şehitlerimiz için koşuyorum. Şehit ailelerinin de orada olmasını isterim. Mersin'den alarak omzumda taşıdığım bayrağı, 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve şehit aileleri ile birlikte gönderde dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyorAğrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor
Kira ödeyemeyen yaşlı çifte belediyeden evKira ödeyemeyen yaşlı çifte belediyeden ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"15 Temmuz Vefa Koşusu" Bekir Zengin Bolu

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gözaltına alınan Eren Erdem ile ilgili şok iddia!

Gözaltına alınan Eren Erdem ile ilgili şok iddia!

Ayın son Cuması için güzel ve anlamlı Cuma mesajları

Ayın son Cuması için güzel ve anlamlı Cuma mesajları

Hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağışlar bitiyor sıcaklar geliyor

Hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağışlar bitiyor sıcaklar geliyor

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Ortağı Hatice'ye hayatının şokunu yaşattı

Ortağı Hatice'ye hayatının şokunu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.