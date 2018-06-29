Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'den İstanbul'a tüm şehit ve gaziler ile Türkiye için "15 Temmuz Vefa Koşusu"nu düzenlediğini belirtti.

Bu yola kendine güvenerek çıktığını anlatan Zengin, "Ben atletizm sporcusuyum ve branşım uzun mesafe. Bu koşuya başlamadan önce bir hedefim vardı. Bu hedefe ulaşmak için çok yere başvuru yaptım. Son olarak Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bana destek olmak istedi. Koşu öncesinde 1 Haziran'a kadar 5 aylık bir antrenman yaptım. 1 Haziran'da da Mersin Valiliği'ni ziyaret ederek, Sayın Bakanımız Lütfi Elvan'dan birlik ve beraberliğimizi temsil eden Türk bayrağımızı öperek devraldım. Aynı gün bakanımızdan aldığım Türk bayrağını omuzlayarak çıkış yaptım." diye konuştu.

Zengin, yola çıkmasının üzerinden 28 gün geçtiğini belirterek, "Hedefim, 15 Temmuz'da İstanbul Şehitler Köprüsü'ne ulaşmak. Akşam 20.00-21.00 gibi köprüye ulaşmam lazım. Köprüye girdiğim zaman da Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın bakanlarımız ve şehit ailelerinin de orada bulunmasını temenni ederim çünkü ben tüm şehitlerimiz için koşuyorum. Şehit ailelerinin de orada olmasını isterim. Mersin'den alarak omzumda taşıdığım bayrağı, 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve şehit aileleri ile birlikte gönderde dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

