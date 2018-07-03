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"15 Temmuz Vefa Koşusu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

Mersin'den şehit ve gaziler için 1 Haziran'da koşmaya başlayan Bekir Zengin, Düzce'ye ulaştı

Mersin'de, 1 Haziran'da şehitler ve gaziler için "15 Temmuz Vefa Koşusu"nu başlatan Bekir Zengin Bolu Dağı'nı geçerek Düzce'ye ulaştı.

15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılında şehitler anısına Mersin'den İstanbul'a koşan amatör atlet Bekir Zengin, Düzce'ye geldi.

Koşusunun 32. gününde D-100 karayolunun Bolu Dağı üzerinden koşmaya başlayan Zengin, 20 kilometre koştuktan sonra ara vermeyi planlıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Valiliği koordinesinde başlatılan koşu kapsamında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan Türk bayrağını devralarak Mersin'den yola çıkan Zengin, bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şehit aileleri ile gönderde dalgalandırmak istiyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zengin, koşu kapsamında yaklaşık 800 kilometre katettiğini ve tepkilerin olumlu olduğunu söyledi.

Herkesin kendisini gururla karşıladığını aktaran Zengin, "Şu ana kadar 800 kilometre yol yaptık, toplam bin 50 kilometrelik bir yol olacak. Bolu Dağı çok güzel, en zor olan yerler Ankara sınırları oldu. Genellikle sabahları koşuyordum artık akşam saatlerinde koşuyorum." dedi.

Zengin, "Allah izin verirse bayrağı Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğim, tüm şehit ailelerine teslim edeceğim inşallah. Günlük 20 kilometre kadar koşuyorum. 15 Temmuz'da köprüde olmayı hedefliyorum." ifadesini kullandı.

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