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"15 Temmuz Vefa Koşusu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:23 | Son Güncelleme

Mersin'den şehit ve gaziler için 1 Haziran'da koşmaya başlayan Bekir Zengin, Dilovası'nı geçti

KOCAELİ (AA) - Mersin'de 1 Haziran'da şehitler ve gaziler için "15 Temmuz Vefa Koşusu"nu başlatan Bekir Zengin, Kocaeli'nin Dilovası ilçesini geçti.

Körfez ilçesi geçişini dün gerçekleştiren Zengin, D-100 karayolunda yaklaşık 20 kilometrelik etabın ardından Dilovası'nda Eynerce kavşağı mevkisine geldi.

Zengin, koşusunun 43. gününe Eynerce kavşağından başlayarak 20 kilometrelik koşunun ardından Çayırova ilçesine ulaştı.

Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Valiliği koordinesinde başlatılan koşu kapsamında eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan Türk bayrağını devralarak Mersin'den yola çıktığını, bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şehit aileleri ile gönderde dalgalandırmak istediğini ifade etti.

Koşuyu tamamlamasına yaklaşık 75 kilometrelik yolu kaldığını belirten Zengin, yarın Sultanbeyli'ye, 15 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da da buradan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşmayı planladığını kaydetti.

Köprüde kalabalık bir ortam olacağını umduğunu dile getiren Zengin, "Bu yıl 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümü. Bayrağımızı şehitlerimizin aileleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile dalgalandırmayı arzuluyorum." diye konuştu.

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"15 Temmuz Vefa Koşusu" Bekir Zengin

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