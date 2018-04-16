Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, "İçimizden gençleri devşirdiler ve bize karşı kullandılar. Bunun adı yeri geldi FETÖ oldu, yeri geldi PKK, YPG, PYD, DHKP-C, MLKP oldu. Yani alfabede ne kadar harf var ise bunların hepsini bu millete karşı kullandılar." dedi.
Küçükyılmaz, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Yeniden Diriliş Konferansı"na katıldı.
Öğretmenevi salonunda düzenlenen konferansta konuşan Küçükyılmaz, "Hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz" sözünü anımsatarak, asıl düşmanların içeride olduğunu, bunun 15 Temmuz'da görüldüğünü bildirdi.
Küçükyılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışanların uzaydan gelmediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Bu insanlar bizim okullarımızda okudular, bizim sokaklarımızda yetiştiler, buradalar da büyüdüler. Biz bunlarla selam verdik, biz bunları insan zannettik, bunlarla konuştuk. Bu ülkenin gençlerini aldılar, değiştirdiler, robotlaştırdılar, başka bir varlığa çevirdiler ve ucuz taşeron olarak kullandılar. Bu milleti imha etmek için kullandılar. İçimizden gençleri devşirdiler ve bize karşı kullandılar. Bunun adı yeri geldi FETÖ oldu, yeri geldi PKK, YPG, PYD, DHKP-C, MLKP oldu. Yani alfabede ne kadar harf var ise bunların hepsini bu millete karşı kullandılar. Bu millete karşı namluya, sahaya sürdüler. Peki, bin yıldan fazladır bu topraklarda bulunan bizler, neden bu kadar çok saldırıya uğruyoruz. Bizde bir kötülük mü var? Muhasebemizi yapmamız lazım. Bizden önce bu topraklarda bulunanlar 200 yıl, 400 yıl yaşamışlar. Ama biz bin yıldan fazladır buradayız. Demek ki bu topraklarda bir şeyler var. Bu topraklarda bizim bin yıldan fazla zamandır yaşamamızı sağlayan bir şeyler var. Burada hükümran olmamızı, nefes alıp vermemizi sağlayan bir şeyler var."
Ülkede işgal ve iç savaş girişimlerinin yaşandığını anımsatan Küçükyılmaz, bu topraklarda yaşayan millet olarak en büyük farklarının hiçbir zaman sömürge olmamaları olduğunu vurguladı.
Küçükyılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Biz eğer bir kere sömürge olsaydık, İslam dünyasının geri kalanının başına geldiği gibi bu afet, bu felaket bizim de başımıza gelseydi, biz belki 15 Temmuz'da direnmeyecektik. Çünkü sömürge olmak demek, direniş kültürünün ortadan kalkması demektir. Bu ülkede 15 Temmuz gibi daha önce de defalarca işgal ve iç savaş girişimleri oldu. 15 Temmuz'da eğer kazanamasaydık onlar kazanabilecekler miydi? Hayır, onlar da kazanamayacaklardı."
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