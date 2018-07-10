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"15 Temmuz'a en küçük bir katkısı olan hesap verecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı: - "15 Temmuz hain darbe girişiminde en küçük bir katkısı bulunan adalet karşısında hesabını verecek. Türkiye Cumhuriyeti adaleti açısından, demokrasimiz adına çok önemli bir süreç"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "15 Temmuz hain darbe girişiminde en küçük bir katkısı bulunan adalet karşısında hesabını verecek. Türkiye Cumhuriyeti adaleti açısından, demokrasimiz adına çok önemli bir süreç." ifadesini kullandı.

Kavakcı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davalarına ilişkin açıklama yapmak üzere, Ankara Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak FETÖ davalarını takip ettiklerini söyleyen Kavakcı, duruşmaları seçim sürecinde dahi takip etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Kavakcı, "Hain darbe girişimi, 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en temel hakkı olan yaşama haklarına yönelik ve bu topraklara ümit bağlamış, bütün mazlumların geleceklerine yönelik yapılmış bir darbe girişimiydi." dedi.

Bugün Akıncı Üssü davası ve Genelkurmay Çatı davalarını takip ettiklerini aktaran Kavakcı, "Akıncı davasında Kemal Batmaz'ın ifadesi alınacaktı. Avukatı gelmediği için bir sonraki duruşmayı bekleniyor. Başka işlemler yapılıyor. Çatı davasında da savcı mütalaa vermişti. Şimdi sanıkların savunmaları alınıyor. Biz ümit ediyoruz ki bu duruşmalar, bu davalar en kısa zamanda, en adil şekilde neticelenir." diye konuştu.

Adaletin tecelli edeceğinin altını çizen Kavakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde en küçük bir katkısı bulunan adalet karşısında hesabını verecek. Türkiye Cumhuriyeti adaleti açısından, demokrasimiz adına çok önemli bir süreç. Bu vesileyle ben tekrar 15 Temmuz'un da sene-i devriyesine yaklaşırken, 251 kıymetli şehidimizi rahmetle yad ediyorum. Ailelerimize, milletimize başsağlığı diliyorum. 2 bin 194 resmi gazimiz ve milyonlarca kahramanımızı minnetle yad ediyorum."

- "Türkiye'mize katkı sunacak isimler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin de Kavakcı, Türkiye açısından tarihi bir günün yaşandığını belirtti.

Ravza Kavakcı, "Kabinenin çok güzel isimlerden oluştuğunu görünce biz de çok mutlu olduk. Hepsi birbirinden kıymetli ve Türkiye'mize katkı sunacak isimler. Önceki dönem bakanlık yapmış kıymetli arkadaşlarımızı da şükranla, teşekkürle uğurlarken, yeni kabine de vazife alan kıymetli bakanlarımızı da tebrik ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Ülkemiz adına, demokrasimiz adına çok güzel bir süreç olacak. Bundan sonra da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı

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