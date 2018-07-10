"15 Temmuz'a en küçük bir katkısı olan hesap verecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "15 Temmuz hain darbe girişiminde en küçük bir katkısı bulunan adalet karşısında hesabını verecek. Türkiye Cumhuriyeti adaleti açısından, demokrasimiz adına çok önemli bir süreç." ifadesini kullandı.

Kavakcı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davalarına ilişkin açıklama yapmak üzere, Ankara Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak FETÖ davalarını takip ettiklerini söyleyen Kavakcı, duruşmaları seçim sürecinde dahi takip etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Kavakcı, "Hain darbe girişimi, 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en temel hakkı olan yaşama haklarına yönelik ve bu topraklara ümit bağlamış, bütün mazlumların geleceklerine yönelik yapılmış bir darbe girişimiydi." dedi.

Bugün Akıncı Üssü davası ve Genelkurmay Çatı davalarını takip ettiklerini aktaran Kavakcı, "Akıncı davasında Kemal Batmaz'ın ifadesi alınacaktı. Avukatı gelmediği için bir sonraki duruşmayı bekleniyor. Başka işlemler yapılıyor. Çatı davasında da savcı mütalaa vermişti. Şimdi sanıkların savunmaları alınıyor. Biz ümit ediyoruz ki bu duruşmalar, bu davalar en kısa zamanda, en adil şekilde neticelenir." diye konuştu.