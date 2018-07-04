15 Temmuz'da 81 ilde mevlit okutulacak

EDİRNE (AA) - Vakfılar Genel Müdürlüğü'nce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye genelinde mevlid-i şerif okutulacak.
Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit edilenler için 81 ilde mevlit programı düzenlenecek.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca koordine edilecek mevlit programlarında, milli iradeye sahip çıkmak ve darbeye karşı durmak için şehit düşen demokrasi şehitleri, tüm Türkiye'de dualarla anılacak.
Mevlit programlarının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce vatandaşlara ikramlarda bulunulacak.
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