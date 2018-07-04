HABER

15 Temmuz'da 81 ilde mevlit okutulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

Vakfılar Genel Müdürlüğü'nce FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanlar için 81 ilde mevlit programı düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Vakfılar Genel Müdürlüğü'nce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye genelinde mevlid-i şerif okutulacak.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit edilenler için 81 ilde mevlit programı düzenlenecek.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca koordine edilecek mevlit programlarında, milli iradeye sahip çıkmak ve darbeye karşı durmak için şehit düşen demokrasi şehitleri, tüm Türkiye'de dualarla anılacak.

Mevlit programlarının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce vatandaşlara ikramlarda bulunulacak.

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Alaattin Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındıAlaattin Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı
4 Temmuz 2018 atama kararları! Resmi Gazete'de isim listesi yayınlandı4 Temmuz 2018 atama kararları! Resmi Gazete'de isim listesi yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne mevlid Vakıflar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksici isyan etti, arabadan indi: Devlet düşmanlarını arabama almam

Taksici isyan etti, arabadan indi: Devlet düşmanlarını arabama almam

İzmir'de alarm! Herkes bu iğrenç adamı arıyor

İzmir'de alarm! Herkes bu iğrenç adamı arıyor

Son dakika! Hadımköy'de dev fabrika yanıyor

Son dakika! Hadımköy'de dev fabrika yanıyor

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt!

Alaattin Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı

Alaattin Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı

4 Temmuz 2018 atama kararları! Resmi Gazete'de isim listesi yayınlandı

4 Temmuz 2018 atama kararları! Resmi Gazete'de isim listesi yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.