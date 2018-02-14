15 Temmuz'da Albay Ertürk’ün şehit edilmesine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar, burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ve A Haber'i işgal teşebbüsüne ilişkin 132 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Kocatepe savunmasında, Harp Akademisi'nde kurmaylık için eğitim aldığını, stajyer öğrenci statüsünde olduğunu, firari Albay Ahmet Zeki Gerehan'ın emrinde olduklarını, 15 Temmuz'da rutinin dışında bir şeye şahit olmadığını belirtti. Sanık Kocatepe, Gerehan'ın kendilerine amfide toplanılması için haber yollattığını, amfide kendilerine terör saldırısı olacağının söylendiğini dile getirerek, "66. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda hazır olmamız söylendi. İddianamede, Ahmet Zeki Gerehan'ın TSK'dan emir geldiğini, ismi okunanların darbeye takviyeye gideceği ve darbe girişimi kapsamında verilen emirleri yerine getirilmesi emri verildiği söyleniyor. Bize emir verilmedi. Terör saldırısı olabileceğinden 66. Mekanize’de olmamız söylendi. Kimseden kanunsuz emir almadım." dedi.

Kışlaya sivil olarak geldiğini, kamuflajını kışla otoparkında değiştirdiğini aktaran sanık Kocatepe, er ve erbaşların kendisine piyade tüfeği verdiğini, helikoptere bindirildiğini, daha sonrasında ise yaralandığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Fikret Demir'in, "Kayıtsız silah almak askeriyenin teamülü müdür?" diye sorması üzerine sanık Kocatepe, "Olayın vahametinden dolayı düşünülmemiştir." dedi. Başkan Demir'in "Albay Davut Ala'yı 'Bizi bırak senin için hiç iyi olmaz’ diye tehdit etmişsin. Veysi Özalp senin bunu dediğini teşhis etmiş." sözlerine ilişkin sanık Kocatepe, "Hiçbir saygısızlığım olmadı. Sinirli konuşmuş olabilirim." diye konuştu. Başkan Demir'in "Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Murat Özbek, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesinde seni FETÖ evinde olduğuna dair teşhis etmiş. Özbek, kendisinin Manisa'da bir eve götürüldüğünü, bu evde Kuleli Askeri Lisesi mezunu ismi Mehmet olan biriyle tanıştırıldığını, bu kişiyle grup olunmasının kendisine teklif edildiğini ancak bu kişinin jandarma olmaması nedeniyle grup olmadığını söylemiş. Seni teşhis etmiş. Ne diyeceksin?" sorusunu yönelttiği Kocatepe, "Ben bu kişiyi tanımıyorum." iddiasında bulundu.

- "Pikniğe giderken yaralanmışsın gibi anlatıyorsun" Söz alan müşteki avukatı Mehmet Alagöz de sanığa, "Sen pikniğe giderken yaralanmışsın gibi anlatıyorsun. Doğan Medya Center'a işgale giden ekipteymişsin. Seninle birlikte Vural ve Fatih yaralanmış. İstinye Devlet Hastanesi'ne gitmişsiniz. Saatlerce mağduriyetini anlattın. Şehit Albay Sait Ertürk ve şehit polis memuru Serdar Gökbayrak saatlerce tıbbi yardım alamamışlar. Şehitler tıbbi yardım alamıyorlar. Siz tedavi görebiliyorsunuz. Bunu normal buluyor musun?" diye sordu. Sanık Kocatepe'nin "Yorumda bulunmayacağım." şeklinde cevap vermesi üzerine müşteki avukatı Alagaöz de "O kadar acil tedaviye ihtiyacınız varsa 2 kilometre yakınınızdaki hastaneye neden gitmiyorsunuz da neden İstinye Devlet Hastanesi'ne gidiyorsunuz?" diye sordu. Sanık da "Mehmet Çataklı arabayı kullanıyordu, ona sorun." ifadelerini kullandı. Kendisine darbeci denilmemesini isteyen sanık Kocatepe, müşteki avukatlarıyla da tartıştı. Bunun üzerine söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da "Biz burada mağdur tarafız. İddianamede de darbe girişimi yapıldığı, yapanların da hain olduğu yazıyor. Biz de taraf olduğumuz için sanıklara 'darbeci' diyoruz." dedi.