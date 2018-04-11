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15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki toplantı, kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk’ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ve A Haber televizyon kanalını işgale teşebbüse ilişkin sanıkların yargılanmalarına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk’ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 50'si tutuklu 132 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada söz alan bir kısım tutuklu sanıklar, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, süre istemeyip beyanda bulunmak isteyen sanıklara söz verdi. Söz alan tutuklu sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Mütalaada, haklarında beraat kararı verilmesi istenen bazı tutuksuz sanıklar ise savcılığın mütalaasına katıldıklarını söyledi.

Sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürdü.

Duruşma, yarına ertelendi.

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15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava

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