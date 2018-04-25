15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 50'si tutuklu 132 sanığın yargılandığı davada, mahkeme yarın kararını açıklayacak.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tüm sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı.

Mahkeme Başkanı Fikret Demir, sanıklara son sözlerini sordu.

Bir kısım sanıklar beraatlerini istedi. Bazı sanıklar ise son sözlerinde ailelerine teşekkür etti.

Bir sanığın son sözünde ‘’Keser döner sap döner, gün gelir devran döner. Teşekkür ederim.’’ sözüne başkan Demir, ‘’Tehdit ettiğin birine teşekkür etmeye gerek yok.’’ dedi.

Bazı sanıkların sözlerine ise başkan Demir, ‘’Söylediklerinizin ne anlama geldiğini anlayacak biriyim. Şu anda beni tehdit ediyorsunuz.’’ diye cevap verdi.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme, kararını açıklamak için duruşmayı yarına erteledi.

