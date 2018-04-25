HABER

15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 22:32 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 50'si tutuklu 132 sanığın yargılandığı davada, mahkeme yarın kararını açıklayacak

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 50'si tutuklu 132 sanığın yargılandığı davada, mahkeme yarın kararını açıklayacak.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tüm sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı.

Mahkeme Başkanı Fikret Demir, sanıklara son sözlerini sordu.

Bir kısım sanıklar beraatlerini istedi. Bazı sanıklar ise son sözlerinde ailelerine teşekkür etti.

Bir sanığın son sözünde ‘’Keser döner sap döner, gün gelir devran döner. Teşekkür ederim.’’ sözüne başkan Demir, ‘’Tehdit ettiğin birine teşekkür etmeye gerek yok.’’ dedi.

Bazı sanıkların sözlerine ise başkan Demir, ‘’Söylediklerinizin ne anlama geldiğini anlayacak biriyim. Şu anda beni tehdit ediyorsunuz.’’ diye cevap verdi.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme, kararını açıklamak için duruşmayı yarına erteledi.

24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanlığı adayları için flaş çağrı24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanlığı adayları için flaş çağrı
'Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm''Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm'
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısıAvrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Fetullahçı Terör Örgütü İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.