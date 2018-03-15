15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada mütalaa

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 132 sanığın yargılandığı davada 82 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy'de yapılan duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan 82'sinin "Anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı, albay Sait Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin 14 sanığın, "bir suçu gizlemek veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcı, sanıklardan 11'inin A Haber televizyonuna baskına gidilmesi eylemine ilişkin “ulaşım araçlarının kaçırılması veya el konulması” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 27 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan firari konumda bulunan 4'ünün dosyasının ayrılmasını isteyen savcı 43 sanığın beraatını talep etti. Tutuklu 50 sanığın tutukluluk halinin devamını isteyen savcı tutuksuz 35 sanığın ise tutuklanması talebinde bulundu.

Duruşma, tarafların esasa dair savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.