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15 Temmuz'da bombalanan ve ezilen araçlar Meclis'te sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:37 | Son Güncelleme

15 TEMMUZ darbe girişimi gecesi bombalanan ve tankların ezdiği araçlar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde sergilenmeye başlandı.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)-15 TEMMUZ darbe girişimi gecesi bombalanan ve tankların ezdiği araçlar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde sergilenmeye başlandı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tankların ezdiği, uçakların bombaladığı polis ve vatandaşlara ait araçlar tek tek kamyon kasalarında TBMM'nin ön bahçesinde sergilenmek üzere getirildi. Hurda yığınına dönen araçların sergilenmek üzere bahçeye yerleştirilirken önlerine de plakaları ile neden o hale geldiğiyle ilgili bilgi yazısı konuldu. Başkentliler sergiye yoğun ilgi gösterirken araçlarla fotoğraf da çektirdi.

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