15 TEMMUZ'DA DENİZ HARP OKULU KOMUTANININ KAÇIRILMASI:  5  KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

* 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 9 eski subay hakkında açılan dava karara bağlandı.

* Mahkeme, 5 eski subayın "Anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Hürriyeti tahdit" suçundan da 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar eski Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan, eski Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı, eski Üsteğmen İsa Demirbilek, eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün, eski Kurmay Binbaşı Zafer Gümüş, eski Üsteğmen Orhan Arı ile tutuksuz sanık eski Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran hazır bulundu. Davada mağdur-müdahil olan eski Tümamiral Mesut Özel'i ise avukatı temsil etti. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ile Milli Savunma Bakanlığı adına da avukatları katıldı.

5 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Son savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti davayı karara bağladığını açıkladı. Mahkeme, eski Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan, eski Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı, eski Üsteğmen İsa Demirbilek, eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve eski Kurmay Binbaşı Zafer Gümüş'ün işledikleri suçun sabit olduğu gerekçesiyle, "Cebir ve şiddet uygulayarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme aynı sanıkların Eski Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulması eylemine ilişkin ise "Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmalarına da hükmetti.