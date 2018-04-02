HABER

15 Temmuz'da FSM Köprüsü'nün kapatılması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

15 tutuklu sanığın yargılanmasına devam ediliyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması başladı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık, taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Duruşmada, mahkemeye gelen evraklar okundu.

Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, kamuoyunda "ankesörle telefon soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında, bir ankesörlü telefondan tutuklu sanık eski Binbaşı Muhammet Hanifi Ertosun'un cep telefonunun 3 kere arandığının tespit edildiğine ilişkin yazı geldiğini söyledi.

Duruşma, esas hakkındaki savunmalarla devam ediyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde FSM Köprüsü'nün tek taraflı kapatılması için o bölgeye sevk edilen bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 10 uzman çavuş ve 47 er olmak üzere toplam 61 sanığın eylemlerine yer veriliyor.

Darbe girişimini protesto etmek için köprüye giden vatandaşlardan Hasan Kaya, İsmail Kefal ve Şükrü Bayrakçı'nın şehit edildiği, 31'i ağır 49 kişinin de yaralandığı ifade edilen iddianamede, bu olaylara ilişkin detaylar anlatılıyor.

Köprüde, Hasan Kaya'nın şehit olmasından sanıklardan eski Yarbay Adnan Uygun'un sorumlu olduğu, İsmail Kefal'i uzman çavuşlar Ferhat Kaymakcı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel'in kullandığı aracın tankla ezmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, Şükrü Bayrakçı'yı ise Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve Uzman Çavuş Seyit Ahmet Gündüz'ün öldürdüğü kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların "anayasayı ihlal", "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "kasten öldürme", "silahlı terör örgütü üyeliği", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "silahla kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

Davada daha önce verilen kararda, 46 tutuksuz erin dosyası ayrılmıştı.

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalarİlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar
Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı! Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!
Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe dava FSM muhammet hanifi ertosun

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

İlginizi Çekebilir

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yargıtay'dan emsal olacak 'balkon demiri' kararı

Yargıtay'dan emsal olacak 'balkon demiri' kararı

Trabzon'da kaybolan polisin cenazesi bulundu

Trabzon'da kaybolan polisin cenazesi bulundu

Ayşe Baykal yazdı: Temel Karamollaoğlu dünden farklı ne söylüyor?

Ayşe Baykal yazdı: Temel Karamollaoğlu dünden farklı ne söylüyor?

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Yunanistan elinden kaçırmıştı! Arnavutluk’un Escobar’ı Türkiye'de yakayı ele verdi!

Yunanistan elinden kaçırmıştı! Arnavutluk’un Escobar’ı Türkiye'de yakayı ele verdi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.