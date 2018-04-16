15 Temmuz’da Hava Harp Okulu görevlileri hakkındaki dava

Birliğe gittiğini, daha sonra komutanının yanına gittiğini ifade eden sanık Pek "Komutan bana, terör saldırı ihbarı aldıklarını söyledi. Okulun büyük bir kısmı Yalova’ya intikal etmişti ve tayin zamanı olduğundan personel zafiyeti olduğunu düşünerek hukuka aykırılık görmedim. Öğrenci alay komutanı Yalova’daydı, okul komutanı Fethi Alpay da düğündeydi. En üst rütbeli Kurmay Albay Ahmet Gümüş’tü. Birlik güvenlik emrini yadırgamadım." diye konuştu.

Bakırköy Adalet Sarayında bulunan konferans salonunda İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, savunma yapan tutuklu sanık eski Üsteğmen İsa Pek, 15 Temmuz’da mesai bitiminden sonra evine gittiğini, misafirinin geldiğini, misafiriyle oturduğu sırada sicil amiri Albay Ahmet Gümüş’ün kendisini arayarak çağırma planının uygulandığını söyleyerek, kendisini birliğe çağırdığını belirtti.

Mahkeme Başkanı Erdoğan Şimşek, "Birlikten çıkışı, sahil yolunda yakalanmanızı ve valilik işgal listesi kısımlarını anlat. VIP salonda bulundun mu? Toplantılardan bilgin var mı? Hangi araca bindin? Bana bunları anlat. Hiçbir şey anlatmadın bana. Hava Harp Okulu mevzuatını anlatma bana." dedi.

Sanık Pek de idari kısım amiri olduğunu, emirleri gereken kişilere ilettiğini savundu.

- "Komutan 5. kattan atla dese atlayacak mısın?"

Başkan Şimşek de "’Cumhurbaşkanı, başbakan televizyonlara çıktı, 'kalkışma var' dedi. Bunları duymadın mı? Komutan 5. kattan atla dese atlayacak mısın? Cumhurbaşkanı, başbakan 'darbeye teşebbüs' var dedi. Ne zaman duydun bunu?’’ diye sorması üzerine sanık, karakolda öğrendiğini iddia etti.

Başkan da "’Senin telefonun ne marka?" diye sordu. Sanık Pek de "Samsung marka telefonum." şeklinde cevap verdi.

Başkan Şimşek de "Benim telefonum da Samsung marka, kit kit kit diye mesajlar geldi. Havaalanından kalkan uçaklar, alçaktan uçan uçakları duymadın mı? Saat 02.00'ye doğru yakalanmışsın. Köprü kapandı, şu uçtu diye mesajlar geliyordu bana. Senin haberin yok muydu?" diye sanığa soru sordu.