15 Temmuz'da İBB'nin işgali davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davada, müştekilerin dinlenmesine devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan binadaki salonda yapılan duruşmada, müşteki Ayhan Çelik, olay günü Saraçhane’de olduğunu ifade ederek, "Yüzlerce insanın seslerini duydum, siper alan askerleri gördüm. Bir şeyler yapabilirim diye bir yerde durdum. Parkın içindeydik. Ateş seslerinin gelmesiyle halkın vurulduğunu gördüm. Parkın içinden kaçarken arkamdan dipçikle vuruldum. Yere düştüm ayağa kalktım. Bir amca ensemden tuttu, 'Kaç evlat bunların adaleti yok, mermi yağdırcaklar' dedi. Bütün psikolojim bozuldu. Omzumdan ve kalçamdan yaralandım. Bana ve milletime kurşun sıkanlardan şikayetçiyim." dedi.

Şehit İbrahim Yılmaz'ın babası müşteki Ünal Yılmaz da oğlunun arkadaşının araması üzerine abdest aldıktan sonra dışarı çıktığını anlattı. Kendisinin de Saraçhane'ye giderken oğlu İbrahim’i aradığını belirten Yılmaz, ancak telefonunu açmadığını belirtti.