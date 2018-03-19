HABER

15 Temmuz'da İBB'nin işgali davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:10 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İBB’nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davada, müştekilerin dinlenmesine devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davada, müştekilerin dinlenmesine devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan binadaki salonda yapılan duruşmada, müşteki Ayhan Çelik, olay günü Saraçhane’de olduğunu ifade ederek, "Yüzlerce insanın seslerini duydum, siper alan askerleri gördüm. Bir şeyler yapabilirim diye bir yerde durdum. Parkın içindeydik. Ateş seslerinin gelmesiyle halkın vurulduğunu gördüm. Parkın içinden kaçarken arkamdan dipçikle vuruldum. Yere düştüm ayağa kalktım. Bir amca ensemden tuttu, 'Kaç evlat bunların adaleti yok, mermi yağdırcaklar' dedi. Bütün psikolojim bozuldu. Omzumdan ve kalçamdan yaralandım. Bana ve milletime kurşun sıkanlardan şikayetçiyim." dedi.

Şehit İbrahim Yılmaz'ın babası müşteki Ünal Yılmaz da oğlunun arkadaşının araması üzerine abdest aldıktan sonra dışarı çıktığını anlattı. Kendisinin de Saraçhane'ye giderken oğlu İbrahim’i aradığını belirten Yılmaz, ancak telefonunu açmadığını belirtti.

Müşteki Yılmaz, oğlunun telefonlarını açmayınca içine şüphe düştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Silah sesleri geliyordu. İnsanların yere yatıp süründüklerini görüyordum. Hastanenin yakınındaydım, oğlumun telefonuna başka biri çıktı. 'İbrahim nerede' dedim. 'Kolundan vuruldu' dedi. Oğlun şehit oldu deselerdi, cepheye koşup savunmamı yapacaktım. Yaralıdır yardım ederim diye hastaneye gittim. Hastaneye girdiğimde hastane kan gölüydü. Oğlumun bulunduğu odaya girdiğimde İbrahim vefat etmişti. Kanları musluktan akar gibi akıyordu, bana sirayet ediyordu. Sabaha kadar silah sesleri duyduk. Afrin'deki savaş gibi savaş vardı. Rütbesi söküklere sesleniyorum; devletin suyunu havasını alıp Amerika'daki şarlatanın emriyle bu devleti havaya uçaracaksınız öyle mi? 15 Temmuz öncesindeki Taksim ve Gazi olayları ile 17-25 Aralık'ın da bunların işareti olduğunu anlıyoruz. Şeytan şarlatanın planı tutmadı. Bütün şehit gazilerimizi tebrik ediyoruz. Kanlarını canlarını bu vatan uğruna dökenlere helal olsun."

Müştekilerin dinlenmesinin ardından duruşma yarına ertelendi.

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da çarşamba gününe kadar...Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da çarşamba gününe kadar...
Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!
Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İBB İlhan Varank Silivri

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis bile şoke oldu: Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı!

Polis bile şoke oldu: Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı!

Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum elementi ne işe yarar, özellikleri nelerdir?

Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum elementi ne işe yarar, özellikleri nelerdir?

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Korkutan iddia! Uyuya kalan pilotlar var

Korkutan iddia! Uyuya kalan pilotlar var

Meteoroloji'den 4 ile kritik uyarı! İşte son hava durumu tahmini

Meteoroloji'den 4 ile kritik uyarı! İşte son hava durumu tahmini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.