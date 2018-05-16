HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

15 Temmuz'da İBB'nin işgali davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 01:38 | Son Güncelleme

Duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanları alındı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması tamamlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ve son sözleri alındı.

Sanıklardan eski Yüzbaşı Ramazan Ertürk, 15 Temmuz gecesi darbeye yönelik bir toplantıya iştirak etmediğini, herhangi bir görüşme ve yazışma yapmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Ben öğrenci subayım. Darbe tecrübem yoktur. Emir komuta yetkim yoktur. Bireysel olarak Albay Zeki Demir'e karşı sorumluydum. O gece kalabalığın askerleri tartakladığı, ellerinden silah alma girişimi olduğu ortamda askerleri geri çekerek hem vatandaşın hem de askerin güvenliğini sağladım. Ateş emri vermedim, ateş de etmedim. Silahımı emniyette ateş edilmemiş şekilde teslim ettim. Darbe söylemlerini, İBB'nin giriş katındaki özel güvenliklerin aralarında konuşurken öğrendim. Polise ilk teslim olan rütbeli benim. Hiçbir şekilde direnmedim. Direndiğime yönelik iddialar iftiradan ibarettir."

Örgütle hiçbir bağlantısı olmadığını öne süren Ertürk, FETÖ üyesi olmadığını, kimseye de darbeye yönelik bir söylemde bulunmadığını ileri sürdü.

- Darbe gecesi yaşananları hatırlamayan sanığın beyanı alınmadı

Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanını yapmak üzere sanık kürsüsüne gelen davanın önemli sanıklarından Albay Zeki Demir'e "Sen Cumhuriyet savcılığında, sulh ceza hakimliğinde ve mahkemedeki beyanlarında 15 Temmuz 2016'daki olayları hatırlamadığını söylemişsin. Tekrar soracağım. Bunları hatırlıyor musun?" diye sordu.

Sanık Zeki Demir ise yaşanan olayları hatırlamadığını söyledi.

Bunun üzerine Başkan Yalçın, bunun üzerine sanık Zeki Demir'i, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanını almayarak yerine oturttu.

Söz verilen bazı sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların alınmasına devam edilmek üzere yarına erteledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ İBB İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi işgal Ramazan Ertürk zeki demir

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.