15 Temmuz'da İBB'nin işgali davası

"Ben öğrenci subayım. Darbe tecrübem yoktur. Emir komuta yetkim yoktur. Bireysel olarak Albay Zeki Demir'e karşı sorumluydum. O gece kalabalığın askerleri tartakladığı, ellerinden silah alma girişimi olduğu ortamda askerleri geri çekerek hem vatandaşın hem de askerin güvenliğini sağladım. Ateş emri vermedim, ateş de etmedim. Silahımı emniyette ateş edilmemiş şekilde teslim ettim. Darbe söylemlerini, İBB'nin giriş katındaki özel güvenliklerin aralarında konuşurken öğrendim. Polise ilk teslim olan rütbeli benim. Hiçbir şekilde direnmedim. Direndiğime yönelik iddialar iftiradan ibarettir."

Sanıklardan eski Yüzbaşı Ramazan Ertürk, 15 Temmuz gecesi darbeye yönelik bir toplantıya iştirak etmediğini, herhangi bir görüşme ve yazışma yapmadığını savunarak, şunları söyledi:

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ve son sözleri alındı.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması tamamlandı.

Örgütle hiçbir bağlantısı olmadığını öne süren Ertürk, FETÖ üyesi olmadığını, kimseye de darbeye yönelik bir söylemde bulunmadığını ileri sürdü.

- Darbe gecesi yaşananları hatırlamayan sanığın beyanı alınmadı

Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanını yapmak üzere sanık kürsüsüne gelen davanın önemli sanıklarından Albay Zeki Demir'e "Sen Cumhuriyet savcılığında, sulh ceza hakimliğinde ve mahkemedeki beyanlarında 15 Temmuz 2016'daki olayları hatırlamadığını söylemişsin. Tekrar soracağım. Bunları hatırlıyor musun?" diye sordu.

Sanık Zeki Demir ise yaşanan olayları hatırlamadığını söyledi.

Bunun üzerine Başkan Yalçın, bunun üzerine sanık Zeki Demir'i, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanını almayarak yerine oturttu.

Söz verilen bazı sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların alınmasına devam edilmek üzere yarına erteledi.