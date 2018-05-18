15 Temmuz'da İBB'nin işgali davası karar için ertelendi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 sanığın yargılandığı davanın duruşması, karar için ertelendi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmaya, 48 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İBB'nin avukatları ile gazi ve şehit yakınları olan müştekiler de duruşmada hazır bulundu. Davanın bugünkü duruşmasında sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı. Mahkeme heyeti, duruşmayı kararını açıklamak üzere 25 Mayıs'a erteledi. - İddianameden İddianamede biri albay, 3'ü yüzbaşı, biri teğmen, biri asteğmen, ikisi uzman çavuş ve 42'si de er olmak üzere 50 tutuklu sanık yer alıyor. Darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaşlar ve emniyet güçlerinin üzerilerine açılan ateş sonucu Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit olduğu aktarılan iddianamede, 152 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede, darbe girişimi sırasında 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı 2. Tabur 4. Bölük emrinde görevli subay, uzman çavuş ve sanık erler ile söz konusu alayın faaliyetlerini darbe girişimi kapsamında takviye etmek amacıyla görevlendirilen kurmay subay ve kurmay öğrenci subay sanıkların eylemleri anlatılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgal edilmesi için 53 sanığın görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, 50 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilirken, bazı sanıkların da çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılması isteniyor. - "Gelene ateş edin, mermileri boşa harcamayın" emri İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaşların, kamera görüntülerine göre saat 00.56 sıralarında Haşim İşcan Geçidi önünde toplanmaya başladıkları aktarılarak, vatandaşların sanıkları ikna etmeye çalıştıkları ayrıca olay yerine gelen emniyet güçlerinin de sanıklara "teslim ol" çağrısı yaptıkları kaydediliyor.