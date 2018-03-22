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15 Temmuz'da Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki faaliyetlere ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 19:34 | Son Güncelleme

Duruşma yarına ertelendi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 14’ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşması tamamlandı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Suçlamaları reddeden sanıklar beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti esas hakkındaki savunmalara devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

Sanıkların ve avukatlarının yarın savunmalarını tamamlamalarının ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

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2. Zırhlı Tugay Komutanlığı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi

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