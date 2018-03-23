15 Temmuz'da Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki faaliyetlere ilişkin dava

Söz konusu toplantıların 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapıldığı aktarılan iddianamede, bu dosyasının sanıklarının zırhlı personel taşıyıcıyla kışla dışına çıktıkları ve dönüş yapmaya çalıştıkları sırada Kenan Evren Kışlası girişinde yakalandıkları kaydediliyor.

İddianamede, İstanbul'daki ana darbe davasının sanıkları arasında yer alan ve 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda komutan olan eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'nun başında bulunduğu bir grup askerin darbe toplantılarına yer veriliyor.

Duruşmaya sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarıyla devam ediliyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 8. duruşmaya 13 tutuklu sanık, 5 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları katıldı.

Bazı sanık askeri personelin ise 2. Zırhlı Tugay içindeki faaliyetlere katıldıkları belirtilen iddianamede, ayrıca Harp Akademileri Komutanlığı'nda kurmay öğrenci olan 9 sanık subayın 2. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki faaliyetlere iştirak ettikleri anlatılıyor.

Darbe kalkışmasına yönelik faaliyetler kapsamında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na büyük önem atfedildiği vurgulanan iddianamede, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan planlamalar doğrultusunda çok sayıda personelin zırhlı araç, tank, GZPT ve diğer askeri araçlarla FSM Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü, Acıbadem, Fenerbahçe Ordu Evi, Üsküdar Çevik Kuvvet, 1. Ordu Karargahı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Maltepe Kenan Evren Kışlası ve Kadıköy Göztepe Köprüsü gibi bölgelere sevk edildiklerinin tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, firari Yarbay İsmail Girgin, tutuklu Yarbay Hakan Bolat, binbaşılar Hakan Tanrıkoluoğlu ve Hakan Erol, yüzbaşılar Yüksel Koçak, Celil Aybar, Ali Cömert, Abdullah Sezgin, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Olgun Yıldız, Necati Soner Tutmak ve Selim Çalışkan, Üsteğmen Murat Karakaş, Teğmen Süleyman Polatöz, astsubaylar Süleyman Akgün, Murat Akkaya, uzman çavuşlar Muhammet Murat Duman, Selçuk Başeğmez ve Necettin Keleş ile 8 er "şüpheli" olarak yer alıyor.