"15 Temmuz'da milli duruşumuzu gösterdik"

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kırmızı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasi dışı hiçbir hareketi kabul etmeyeceğini gösterdiğini ve milli bir duruş ortaya koyduğunu söyledi.

Nihat Kırmızı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016’da FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı milletin demokrasi dışında hiçbir hareketi kabul etmeyeceğini ve ülkede daha öncekiler gibi bir darbenin yapılamayacağını gösterdiğini söyledi.

Siyasi görüşü, partisi, inancı ne olursa olsun, bu tür durumlarda Türk milletinin hemen kenetlendiğini ve her şeyden önce demokrasisine sahip çıktığını aktaran Kırmızı, "Bunun en büyük yansıması milli duruşumuza oldu. Milli duruşumuzu bir kere daha hem biz gördük hem de dünyaya gösterdik. Türkiye’nin artık bu ucuz girişimlere karşılığını çok sert bir biçimde vereceğini gösterdik." dedi.

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- "Türkiye çok çabuk ve çok iyi toparladı"

Doğa Sigorta CEO'su Kırmızı, "Ülkemizin en büyük gerçeğinin demokrasi olduğunu gördük. İnşallah 15 Temmuz'lar bir daha yaşanmaz. Her zaman ülkemize sahip çıkıyoruz.” dedi.