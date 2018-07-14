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"15 Temmuz'da milli duruşumuzu gösterdik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 09:34 | Son Güncelleme

Doğa Sigorta Üst Yöneticisi Nihat Kırmızı: - "FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimiz demokrasi dışında hiçbir hareketi kabul etmeyeceğini ve ülkede daha öncekiler gibi bir darbenin yapılamayacağını gösterdi" - "Milli duruşumuzu bir kere daha hem biz gördük hem de dünyaya gösterdik"

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kırmızı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasi dışı hiçbir hareketi kabul etmeyeceğini gösterdiğini ve milli bir duruş ortaya koyduğunu söyledi.

Nihat Kırmızı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016’da FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı milletin demokrasi dışında hiçbir hareketi kabul etmeyeceğini ve ülkede daha öncekiler gibi bir darbenin yapılamayacağını gösterdiğini söyledi.

Siyasi görüşü, partisi, inancı ne olursa olsun, bu tür durumlarda Türk milletinin hemen kenetlendiğini ve her şeyden önce demokrasisine sahip çıktığını aktaran Kırmızı, "Bunun en büyük yansıması milli duruşumuza oldu. Milli duruşumuzu bir kere daha hem biz gördük hem de dünyaya gösterdik. Türkiye’nin artık bu ucuz girişimlere karşılığını çok sert bir biçimde vereceğini gösterdik." dedi.

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- "Türkiye çok çabuk ve çok iyi toparladı"

Doğa Sigorta CEO'su Kırmızı, "Ülkemizin en büyük gerçeğinin demokrasi olduğunu gördük. İnşallah 15 Temmuz'lar bir daha yaşanmaz. Her zaman ülkemize sahip çıkıyoruz.” dedi.

Böylesi bir darbe girişimini başka bir ülkede yaşansa ekonomik sarsıntılarının çok daha fazla olabileceğine işaret eden Kırmızı, bu açıdan değerlendirildiğinde Türkiye'nin aslında ekonomiyi çok çabuk ve çok iyi toparladığını dile getirdi.

Darbe girişiminin ekonomiye etkilerinin beklenenin çok altında kaldığını anlatan Kırmızı, "Tabi ki hükümetin oradaki duruşu da çok önemliydi. Allah korusun darbe gerçekleşseydi siyasi olarak da ekonomik olarak da her konuda çok daha kötü durumda olabilirdik. Ama Türkiye o günleri atlattıktan sonra bugün bazı ekonomik sıkıntılar varsa da onları da çok daha rahat atlatacaktır.” yorumunu yaptı.

Kırmızı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de ülke için hayırlı olacağını düşündüklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi Doğa Sigorta

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