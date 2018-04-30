15 Temmuz'da Moda Askeri Deniz Kulübü'nde yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı (ÖZEL) 

Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA) - 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Konya'daki üsten iki helikopterle hareket ederek, İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü basan ve aralarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanı rehin alan darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ankara'da görülen Akıncı Üssü davası klasörleri arasına giren güvenlik kamera görüntüleri, baskını ve komutanların nasıl rehin alındığını saniye saniye gösteriyor.
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