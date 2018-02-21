15 Temmuz'da ÖKK'da yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri

Bir dakika sonra karargahın birinci katından merdivenleri kullanarak aşağı inen Halisdemir, saat 02.16'da cuntacı timin arasına karışarak Semih Terzi'ye ateş ediyor.

Halisdemir, saat 02.13'te karargah komuta katında emir astsubayı odasından telefonla konuşarak koridora çıkıyor ve daha sonra aynı odaya dönüyor.

Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 18 sanık hakkında devam eden dava dosyasının delilleri arasındaki görüntülere göre Halisdemir, resmi araçla saat 20.39'da ÖKK kışlasına geldikten sonra saat 20.41'de turnikelerden geçerek karargah binasına giriyor.

Ateş seslerinin ardından darbeci Terzi'nin emir astsubayı Ahmet Kara ise hızla karargah binasına kaçıyor ve giriş kısmına siniyor.

Yaralı haldeki Terzi ise saat 02.19'da beraberindeki tim görevlileri tarafından karargah binasına taşınıyor. Asansörle komuta katındaki bir odaya götürülen Terzi, 02.49'da bu odadan, davanın sanıklarından eski albay Ümit Bak nezaretindeki tim tarafından çıkartılıyor.

Çarşafla taşınan Terzi, saat 02.50'de de GATA'ya intikal ettirilmek üzere karargah binası dışına götürülüyor.

Sanıklardan eski üsteğmen Mihrali Atmaca, ambulans görevlilerini uzaklaştırarak saat 02.27'de, yerdeki Ömer Halisdemir'e iki el daha ateş ediyor.

- Aksakallı ÖKK'da

Etkisiz hale getirilen darbeciler, sabah saatlerinde karargah önünde elleri başlarının üzerinde diz çökmüş halde tutulurken, saat 10.06'da da yine elleri başları üzerinde tek sıra halinde götürülüyor.

O tarihte tümgeneral rütbesiyle Özel Kuvvetler Komutanı olan Zekai Aksakallı da 10.17'de ÖKK'ya geliyor. Bazı personelce esas duruşta karşılanan Aksakallı, darbecileri bertaraf eden askerlere sarılıyor.

Aksakallı, karargah binasına girmeden önce, gece boyunca vurulduğu yerde kalan ve üzeri örtülen şehit Halisdemir'in cenazesinin yanına gidiyor. Cenazenin üzerindeki örtüyü kaldıran Aksakallı, diz çökerek şehidi alnından öpüyor.

Halisdemir'in cenazesi, ÖKK'ya saat 14.04'te gelen ambulansa beş dakika sonra konularak götürülüyor.