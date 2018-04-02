15 Temmuz'da Orhanlı Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, esas hakkındaki mütalaada haklarında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen bazı sanıklar savunma yaptı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlarını talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını iddia ederek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki savunmalarına devam edilmek üzere, duruşmayı yarına erteledi.

- "Kimse yargılama sürecine gölge düşürmeye çalışmamalı"

Duruşmayı takip eden AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde darbe girişimine ilişkin davaları takip ettiklerini kaydeden Minsolmaz, "Yargı tüm süreçleriyle çalışıyor. Kimse yargılama sürecine gölge düşürmeye çalışmamalı." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin sanıklara savunma hakkını sonuna kadar kullandırdığını belirten Minsolmaz, adaletin tecelli edeceğini, bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini vurguladı.