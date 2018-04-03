15 Temmuz'da Orhanlı Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri’nde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, esas hakkındaki mütalaada haklarında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen bazı sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti.

Sanık avukatları da müvekkilleri için beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki savunmalarına devam edilmek üzere, duruşmayı yarına erteledi.