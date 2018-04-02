15 Temmuz’da Samandıra Gişeleri’ndeki olaylara ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılandığı davada, sanıkların mütalaaya karşı beyanları alındı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaptı.

Tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi. Söz alan bazı sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma, yarına ertelendi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi'nde görevli bazı askerlerin, 15 Temmuz 2016'da Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişeleri'ni kontrol altına almaya çalıştıkları bilgisine yer veriliyor.

İddianamede, bütün sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, 14 Aralık 2017'deki duruşmada, Çekmeköy Kışlası, Samandıra Gişeleri ve Kartal Köprüsü'nde görevli sanıkların, dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.