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15 Temmuz’da Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfındaki olaylara ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

15 Temmuz’da Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfındaki olaylara ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 2'si er, 116'sı öğrenci olan 121 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, 107 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık ve bazı müştekilerin avukatları da yer aldı.

Müşteki avukatları davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başar ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylara yer veriliyor.

İddianamede, biri polis 6 kişinin şehit edilmesi, 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 subay, 178 Hava Harp Okulu öğrencisi ve 5 er olmak üzere 184'ü tutuklu 187 asker "sanık", 118 kişi "mağdur-müşteki" sıfatıyla bulunuyor.

Darbeci askerlerin Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndan İstanbul'a intikal ederek, Tuzla Orhanlı Gişeleri ile Sultanbeyli / Mehmetçik Vakfı bölgelerinde faaliyet gösterdikleri anlatılan iddianamede, Orhanlı Gişeleri'nde darbecilerin tüm uyarılara rağmen teslim olmadıkları, bölgede görev alan kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girdikleri belirtiliyor.

Söz konusu çatışma sırasında darbeci subaylar Binbaşı Ferhat Günay ve Teğmen Emre Demirbilek'in etkisiz hale getirildiği kaydedilen iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, bazı sanıkların ise "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, cebir ve tehdit kullanarak, silahla ve birden fazla kişi ile birlikte kişileri özgürlüklerinden yoksun kılma, mala zarar verme, iştirak halinde kamu malına zarar verme" suçlarından 10 yıl ila 5 kez müebbet hapis cezası arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylarla 184'ü tutuklu 187 sanığın yargılandığı davanın dosyasını, yargılama konuları farklı olduğu gerekçesiyle ayırmıştı.

"Orhanlı Gişeleri" olarak bilinen 62'si Hava Harp Okulu öğrencisi 66 sanıklı dosyanın mahkemeye konu olan dosya üzerinden yürütülmesini kararlaştıran heyet, 3'ü rütbeli, 2'si er, 116'sı öğrenci 121 sanığın bulunduğu "Sultanbeyli-Mehmetçik Vakfı" olarak bilinen olaylarla ilgili tefrik kararı vermişti.​

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