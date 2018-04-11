15 Temmuz'da Sultanbeyli’deki olaylara ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılandığı davada, sanıklar mütalaaya karşı beyanda bulunmaya devam etti.
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, bir kısım tutuklu sanıklar savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulundu.
Söz alan tutuklu sanıklar, beyanlarında haklarındaki tüm suçlamaları reddederek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.
Sanıklardan sonra söz verilen avukatları da, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürdü.
Duruşma, yarına ertelendi.
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