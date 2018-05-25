HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada, 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 116 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada, 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 116 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
İftarlarını hurma ve simitle yaptılarİftarlarını hurma ve simitle yaptılar
Türkiye'de koruyucu aile sayısı 4 bin 889Türkiye'de koruyucu aile sayısı 4 bin 889
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi sultanbeyli

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Karlov suikastında Rus konsomatris detayı!

Karlov suikastında Rus konsomatris detayı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlikte dehşet! Alkol alıp genç erkeği istismar ettiler

Çiftlikte dehşet! Alkol alıp genç erkeği istismar ettiler

Son dakika! Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi: Karşılık vermeye mecbur kalırız

Son dakika! Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi: Karşılık vermeye mecbur kalırız

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran'dan ilk açıklama

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran'dan ilk açıklama

Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği 'SoloTürk' pilotlarının gösterisi iptal edildi

Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği 'SoloTürk' pilotlarının gösterisi iptal edildi

Ezhel kimdir? Ezhel neden tutuklandı?

Ezhel kimdir? Ezhel neden tutuklandı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.