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15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:11 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Gökhan ÇELİK - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.
İBB Meclisi, Temmuz ayı toplantılarının ikinci birleşiminde AK Parti ve CHP grupların verdiği ortak önergeyi görüştü. Darbe kalkışmasının 2'nci yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma araçlarının sabaha kadar ücretsiz hizmet vermesini öngören önerge, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.
Kararda, "Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi sokaklara, meydanlara inerek; namlulara, tanklara, helikopterlere uçaklara karşı, sadece imanlarından aldıkları güç ve çıplak elleriyle bir kez daha istiklali ve istikbali için mücadele vermiştir. İradelerini FETÖ başına teslim eden şer çetesi mensuplarının teşebbüsleri, milletin iradesi, ortak mücadelesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur" denildi.
Kararın, vatandaşların ortak kader ve gelecek duygusuyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenecek anma ve etkinliklere rahatlıkla katılması amacıyla alındığı belirtildi. Alınan karar doğrultusunda, 15 Temmuz 2018 Pazar günü sabah 06.00'dan 16 Temmuz Pazartesi günü 06.00'ya kadar, İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Uygulama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ve İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay, Tünel'de geçerli olacak.

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