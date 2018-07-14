15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz sağlanacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerden ve Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlar, 15 Temmuz Pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, 16 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinden muaf olacak.
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