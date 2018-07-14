HABER

15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 04:40 | Son Güncelleme

Hain darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz olacak

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz sağlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerden ve Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlar, 15 Temmuz Pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, 16 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinden muaf olacak.

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
Liya isminin anlamı ne? Liya ne demek?Liya isminin anlamı ne? Liya ne demek?
Adnan Oktar operasyonu sonrasında her şey tek tek ortaya çıkıyor! Şoke eden detaylar...Adnan Oktar operasyonu sonrasında her şey tek tek ortaya çıkıyor! Şoke eden detaylar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Tarkan baba oldu! Eşi Pınar Tevetoğlu doğum yaptı

Tarkan baba oldu! Eşi Pınar Tevetoğlu doğum yaptı

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhur İttifakı devam edecek mi? MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan önemli açıklamalar

Cumhur İttifakı devam edecek mi? MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan önemli açıklamalar

Liya isminin anlamı ne? Liya ne demek?

Liya isminin anlamı ne? Liya ne demek?

Adnan Oktar operasyonu sonrasında her şey tek tek ortaya çıkıyor! Şoke eden detaylar...

Adnan Oktar operasyonu sonrasında her şey tek tek ortaya çıkıyor! Şoke eden detaylar...

İntizar kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İntizar'ın biyografisi

İntizar kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İntizar'ın biyografisi

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Gözaltına alınanların sayısı 182'ye yükseldi

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Gözaltına alınanların sayısı 182'ye yükseldi

TBMM'de komisyon üyeliklerinin dağılımı belli oldu

TBMM'de komisyon üyeliklerinin dağılımı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.