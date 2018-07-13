15 Temmuz'da yakılan tarlalarda hasat zamanı

ANKARA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin merkezi konumundaki Akıncı Hava Üssü'nden hareket eden F-16 savaş uçaklarının görüş açısını daraltıp kalkmasını engellemek amacıyla vatandaşların yaktığı buğday tarlalarında hasat başladı.

Mürted Hava Üssü yakınlarında, Bitik Mahallesi sakinlerine ait tarlalardaki buğdayın hasadı için tören düzenlendi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, darbe gecesi tarlasını yakan Bitik Mahallesi Muhtarı İlhami Bitik ve mahalle sakinlerinin katıldığı törende, 15 Temmuz şehitler anıldı, hasadın bereketli olması için dua edildi.

Daha sonra Ertürk biçerdövere binerek hasadı başlattı.

Ertürk, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün kanlı darbe girişiminden bu yana 2 yıl geçtiğini anımsattı.

Darbenin merkezi konumundaki Akıncı Hava Üssü'nden kalkan savaş uçaklarını engellemek amacıyla vatandaşların kendi tarlalarını yaktığını belirten Ertürk, şunları kaydetti:

"Şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman 15 Temmuz gecesi bu tarlalarda ekinlerin yandığını gördük. İnsanlar umutlarını, bir yıllık emeklerini, devletin ve milletin geleceği için gözünü kırpmadan ateşe vermek suretiyle savaş uçaklarının iniş ve kalkışını engellemek için feda ettiler ancak Allah bereketini verdi ve çiftçilerimiz geçen yıl daha fazla ürün kaldırdı. Bu sene de Allah'a hamdolsun yağmurlarla beraber çok daha güzel ekinlerimiz oldu. O gece çiftçimiz, işçimiz, memurumuz her şeyini ortaya koyarak dolar kuruna bakmaksızın, ekonomik göstergelere bakmaksızın sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çağrısı üzerine sokaklara indi. Bu aziz millet yine işinde gücünde. Yine çiftçi tarımını yapıyor. Bugün ilk hasatla beraber çiftçilerimiz alın terlerinin karşılığını aldıkları bereketli ve kazançlı bir sezonun geçirecek inşallah."

15 Temmuz gecesi tarlasındaki ekinleri yakarak darbeye direnen Bitik Mahallesi Muhtarı İlhami Bitik de "Allah'a hamd olsun ki biz bugünleri gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara indik, mahsulümüzü yaktık. Bugüne kadar da hiçbir sıkıntı çekmedik. Şimdi de yeniden mahsulümüzü alıyoruz. 15 Temmuz'u Rabb'im bir daha Türkiye'ye göstermesin." diye konuştu.

