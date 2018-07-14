MUSTAFA ÇAVUŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi vatani görevini yaptığı Bornova Jandarma Komando Tugayında zırhlı araçlar ile silah ve mühimmat depolarının anahtarlarını saklayan er Emre Ev, "Okullarda ve konferanslarda 15 Temmuz'u anlatıyoruz. 15 Temmuz'da yaşadıklarım benim için gurur kaynağı oldu." dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında er olarak vatani görevini yapan Emre Ev, darbecilere karşı gösterdiği kahramanlıkla öne çıktı.

Haberciliğini yaptığı dönemin tugay komutanı Albay Semih Okyar'dan gelen emir ve talimatlar doğrultusunda zırhlı araçların anahtarları ile teçhizatlar ve mühimmatların bulunduğu depoların anahtarlarını toprağa gömen Ev, koğuşlarda kalan silah arkadaşlarını güvenli bölgeye tahliye ederek o gece önemli bir görev yaptı.

Emre Ev, darbe girişimi ve sonrasındaki süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

15 Temmuz'da tugay komutanının iki günlük izin için şehir dışına çıktığını belirten Ev, kendisinin de rutin işlerini yapmak için koğuşuna gittiğini söyledi.