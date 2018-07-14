15 Temmuz'dan sonra askeri alanlarda son durum

Gülseli KENARLI- Muhammet TURAPOĞLU- Harun UYANIK- Muhammet BAYRAM/ İSTANBUL, ANKARA, (DHA)- 15 TEMMUZ hain darbe girişiminin ardından 31 Temmuz 2016’da yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı, YAŞ’ın yapısı değişti. Harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı. Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ

15 Temmuz'da gerçekleştirilen başarısız darbe girişiminin ardından alınan Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında bir dizi Kanun Hükmünde Kararname ile kanunlar çıkarıldı. Vatanın birlik ve bütünlüğünü zedeleyecek benzer darbe girişimlerinin önünü kesmek amacıyla çıkarılan KHK'larla Harp Akademileri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi yapıldı. Hava, Kara, Deniz ve Harp Okulları ile aynı okulların meslek yüksekokullarında eğitim almak isteyen öğrenciler bu üniversiteye girdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden, kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksek okullarından oluştu.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan üniversite, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden, kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşuyor. Üniversitenin rektörü, Milli Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları, üniversite bünyesinde ve denetiminde kendi özel kanunlarına göre faaliyet gösteriyor, iş ve işlemleri üniversite rektörlüğü tarafından yürütülüyor.

KULELİ ASKERİ LİSESİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kuleli Askeri Lisesi de kapatıldı. Çengelköy'de İstanbul Boğazı'nın kıyısında yer alan tarihi okulun müzeye dönüştürülmesine karar verildi. Liseyi müzeye dönüştürecek proje ihalesi bu yıl Ocak ayında tamamlanarak çalışmalara başlandı.

GATA, SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVREDİLDİ

​Darbe girişiminin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile GATA, Sağlık Bakanlığı'na devredildi, zırhlı birlikler şehir dışına taşındı. GATA’nın İstanbul’da bulunan yerleşkesi de İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Böylece hastane herkese hizmet vermeye başladı. Gerçekleştirilen bu uygulama, sağlık alanında hizmet akışını arttırırken, vatandaşları da memnun etti.

ANKARA’DA YAŞANLAR

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara genelinde toplam 14 bomba atıldı. Bombalamalar, helikopter ateşi ve başta Genelkurmay Başkanlığı önünde canlarını siper ederek darbecileri engellemek üzere toplanan kalabalığa isabet etti. Darbeci askerler tarafından kendi halkına yönelik düzenlenen bu saldırılarda kahramanca sokaklara çıkan 89 sivil vatandaş, 2 askeri personel, 56 polis memuru olmak üzere toplam 147 kişi şehit oldu. 96'sı polis memuru, 18'i askeri personel bin 151 kişi yaralandı.

KAMU KURUMLARI ONARILDI

Büyük can kaybı yaşanan darbeci askerlerinin saldırılarında başta Meclis olmak üzere kamu binalarında da ciddi hasar meydana geldi. Darbenin ardından bir yıl, Ankara’da geçen 1 yıl kamu binalarında ‘inşaat yılı’ oldu. Bombalanan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Meclis, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığı’nın zarar gören bölümleri onarıldı.

MECLİS SIĞINAĞI YENİLENDİ

Darbe girişimi gecesi atılan bombalar nedeniyle zarar gören Meclis’teki tamirata, işlevsiz olduğu ortaya çıkan sığınak da eklendi. İçine daha büyük bir sığınağın yapılacağı yeni bir bina inşası için eski halkla ilişkiler binası yıkıldı. Meclis’teki onarım çalışmalarında bombaların düştüğü iki noktaya ise dokunulmadı. Biri Meclis bahçesinde iki yer müze haline getirildi.

AKINCI, ‘MÜRTED’ OLDU

Darbe girişiminin ana üssü olan Ankara’nın Kazan ilçesi sınırlarındaki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın adı Hava Kuvvetleri tarafından değiştirildi. Üs, ”meydan komutanlığı” seviyesine düşürülürken, 'Akıncı' adının yerini 1995’e kadar kullanılan 'Mürted' aldı. Mürted Üssü’nde bulunan üç F-16 filosu da OHAL kararları çerçevesinde kapatıldı.

ZIRHLI BİRLİKLER TAŞINDI

Darbe girişimi sonrası kent merkezlerindeki zırhlı birliklerin taşınmasına karar verildi. Ankara Etimesgut’taki tank ve zırhlı araçlar Şereflikoçhisar’a, Mamak’taki tank ve zırhlı araçlar Çankırı’daki birliğe sevk edildi.

KAZAN’A, ‘KAHRAMAN’ ADI VERİLDİ

15 Temmuz gecesi Kazan ilçesinde bulunan Akıncı Üssü önünde toplanan kalabalığa ateş açılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi yaralandı. Meclis’e verilen kanun teklifi ile Kazan ilçesinin adı ‘Kahramankazan’ olarak değiştirildi.

KIZILAY’IN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Darbe girişinin ardından birçok il ve ilçede isim değişiklikleri gerçekleştirildi. bu uygulamalar kapsamında Ankara’da, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kararıyla Kızılay Meydanı’na '15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı', Genelkurmay Kavşağı’na ise '15 Temmuz Şehitler Meydanı' ismi verildi. 'Esenboğa Yolu' olarak bilinen, General İrfan Baştuğ’un adını taşıyan caddeye de 'Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı' ismi verildi.

ASKERİ OKULLAR KAPATILDI

31 Temmuz'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile harp okulları, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı. Bu kapsamda Ankara'da; Kara Harp Okulu, GATA Askeri Tıp Fakültesi, GATA Hemşirelik Yüksekokulu, GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu.

İKİ ÜNİVERSİTE KAPATILDI

Başarısı darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'da FETÖ bağlantılı olduğu tesbit edilen Turgut Özal Üniversitesi ve İpek Üniversitesi kapatıldı. Yurt genelinde de birçok dershane ve okulun faaliyetlerine son verildi.

