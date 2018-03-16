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"15 Temmuzların yaşanmasına müsaade etmeyen kahramandır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:39 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u şehit veren Nihal Olçok: - "Siz siz olun 15 Temmuzları yaşamayın. 15 Temmuzların yaşanmasına müsaade etmeyen kahramandır" - "Erol Bey bir Çerkez göçü filmi çekmeyi çok isterdi, bir sinema filmi. Bunu da Hollywood ayarında yapardı"

SİİRT (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un şehit olduğu Nihal Olçok, "Siz siz olun 15 Temmuzları yaşamayın. 15 Temmuzların yaşanmasına müsaade etmeyen kahramandır." dedi.

Olçok, Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Okulun öğrenci yurdunda gerçekleştirilen programda konuşan Olçok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimlerinin bir daha yaşanmaması için herkese büyük görev düştüğünü söyledi.

İnsanın bir şeyi kaybetmeden ne kadar yer kapladığını göremediğini dile getiren Olçok, "10-15 gün önce Abdullah'ı ziyaret ettim. 'Abdullah biliyor musun, o kadar büyük bir yer kaplıyor muşsun ki Türkiye'yi koyuyorum içine hala yer var, hala sığıyor ve hepsi öğrenci.' dedim." diye konuştu.

Psikoloji alanında yüksek lisans yaptığını, bir üniversitede de tekrar lisans eğitimi aldığını dile getiren Olçok, şöyle konuştu:

"Abdullah'ın sayesinde, o vesile oldu. Çünkü gitmeden 7-8 ay önce şakalaşırken beni sınava soktu. Aslında bana bir hayat serumu bağladı. Çünkü o okul olmasaydı ben günlük yaşama bu kadar hızlı dönemeyebilirdim. Erol amcanız benim geçmişimdi, 21 yıllık anılarımdı, Abdullah da geleceğim, umutlarım ve hayallerimdi. Ben 15 Temmuz'dan sonra dünü ve yarını bıraktım, şu anda buradayım ve burada ne yapmam gerekiyorsa onu hakikatiyle, en iyi şekilde yapmak için buradayım. Bunun yarını veya dünü yok. Bende dün ve yarın gitti. 15 Temmuz'dan sonra yarını hesaplamadan, dünü düşünmeden şu anda buradayım."

- "Yaşanmasına müsaade etmeyen kahramandır"

Bir öğrencinin darbe girişimine ilişkin sorusu üzerine Olçok, 15 Temmuzların yaşanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini aktardı.

15 Temmuz'un cinsiyet, yaş ve fiziki koşulların yok olduğu bir gece olduğuna işaret ederek, "Hiçbir kriter yoktu o gece. Bir gazimiz var ve çocuk 7 yaşındaydı. Siz siz olun 15 Temmuzları yaşamayın. 15 Temmuzların yaşanmasına müsaade etmeyen kahramandır." diye konuştu.

- "Erol Bey, bir Çerkez göçü filmi çekmeyi çok isterdi"

Nihal Olçok, öğrencilerin, "Erol Olçok'un bir hayali var mıydı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Eşim Çerkez idi. Erol Bey bir Çerkez göçü filmi çekmeyi çok isterdi, bir sinema filmi. Bunu da Hollywood ayarında yapardı. Erol amcanız Bayrak, Çanakkale filmini yaptı. Seçim kampanyalarındaki bütün o reklamların hepsini o yapmıştı. Eminim ki o filmi de çok yüksek kalitede yapardı."

Oğlu Abdullah Tayyip'in avukat olmasını istediğini dile getiren Olçok, bir üniversitenin hukuk bölümünde okuduğunu belirtti.

Olçok, "15 Temmuz'dan bu yana iki çocuğumla aynı masada yemek yemiyoruz. Herkes tabağını alıyor, kimini odasına gidiyor, kimi başka bir yere. Çünkü boşlukları görmek istemiyoruz, hala hazır değiliz. Bir süre önce ilk defa misafir ağırladım, arkadaşlarımızı davet ettim." sözlerine yer verdi.

Programın sonunda okul müdürü İdris Yolbaş, Olçok'a şehit eşi ve oğlunun fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

Olçok, daha sonra okulu ziyaret ederek, sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

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15 Temmuz darbe girişimi Nihal Olçok Siirt

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