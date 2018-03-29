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“15 Temmuz’un Bilinmeyen Öyküsü” konulu program

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Iğdır Üniversitesi Genç Mütefekkir Topluluğu tarafından “15 Temmuz’un Bilinmeyen Öyküsü” konulu şiir ve söyleşi programı düzenlendi.Konferansa, Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof.

“15 Temmuz’un Bilinmeyen Öyküsü” konulu program

Iğdır Üniversitesi Genç Mütefekkir Topluluğu tarafından “15 Temmuz’un Bilinmeyen Öyküsü” konulu şiir ve söyleşi programı düzenlendi.
Konferansa, Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şükrü İsmail İpek, Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri Öğr. Gör. Mehmet Kurt, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan konferansta konuşan Genç Mütefekkir Topluluğu Başkanı Abdullah Gödelek, “Üniversitemizde toplamda 30 tane topluluk var. Bu toplulukların her birinin bir amacı ve gayesi vardır. Bizim amacımız dini ve eğitim konferansları düzenlemektir. Ama bugün ülkemizin tarihinde bir dönüm noktası olan 15 Temmuz ile ilgili araştırmaları olan değerli bir şair ve yazarımız olan Dr. Senai Demirci’yi üniversitemize davet ettik. Bu davetimizi kırmayan Dr. Senai Demirci’ye teşekkür ederek sözü onu bırakmak istiyorum” dedi.
Dr. Senai Demirci, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılan darbeler ve muhtıralarla ilgili katılımcılara bilgiler vererek, 15 Temmuz gecesi 250 vatandaşın şehit olduğunu belirtti.
“Türk halkı, hainlere gereken cevabı 15 Temmuz’da vermiştir”
15 Temmuz gecesine dair yaşananları anlatan Demirci, “Asker üniforması giyen hainlerin memleketin birliğine kastetti. Türk Halkı’nın bu hainlere fırsat vermedi ve bundan sonraki süreçte de vermeyecek” şeklinde konuştu.
Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şükrü İsmail İpek, Dr. Senai Demirci’ye, teşekkür belgesi vermesinin ardından program sona erdi.

“15 Temmuz’un Bilinmeyen Öyküsü” konulu program

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