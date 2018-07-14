15 Temmuz'un izi şarapnel parçalarını ömür boyu taşıyacak

Başında, kolunda ve bacaklarındaki 15'in üzerinde şarapnel parçasını ömür boyu taşımak durumunda olduğunu aktaran Keleş, "Yavaş yavaş toparlandım ama hala kolumda biraz sıkıntım var. Doktorlar, 'Şu anda bu devede pire bile değil, yaşadığına şükret' diyorlar. Hala fizik tedavi görüyorum." dedi.

Türkiye, yakınına düşen bomba sebebiyle kafatasının yarısını kaybeden ve çenesi parçalanan Keleş'i, komada geçen bir ayın ardından yaşama dönmesiyle "mucize gazi" olarak tanıdı. 15 Temmuz, tedavi süreci hala devam eden Keleş'e ömür boyu vücudunda taşıyacağı 15'in üzerinde şarapnel parçasını da bıraktı.

Bu süreçte kızının dünyaya geldiğini söyleyen Keleş, "Çocuğum şu anda 5,5 aylık. Onunla beraber her şeyi unutmaya başladım. Çok farklı bir şey, Rabb'im isteyen herkese versin. Bir kızım olacağını yoğun bakımdayken rüyamda görmüştüm. O süreçteki her şeyi hatırlıyorum. Şimdi gerçekten bir kız çocuğumuz oldu çok şükür." dedi.

- "Tekrar olsa en ön safta yine giderim"

İyileşme sürecinde Türkiye'nin duasını aldığını ve 15 Temmuz'da sokağa çıkmaktan bir an olsun pişmanlık duymadığını vurgulayan Keleş, şöyle devam etti:

"Allah göstermesin, bu olay yine olsa, bin vücudum, bin canım olsa bu vatana, millete, bayrağa, ezana feda olsun. Atalarımız bu toprakları kolay almadı, ne kanlar döküldü, ne canlar yandı. Şu anda bakıyorsunuz hala ülkemizi karıştırmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Gerçekten bu zamanda başımızda olmasaydı sonumuz çok kötüydü. Hiçbir şey yapamıyorlar, piyasadan doları, avroyu karıştırmaya çalışıyorlar. Buradan insan her şeyi anlayabiliyor. Allah razı olsun reisimiz dik duruyor ki dünya geri çekiliyor. Şu anda tekrar olsa en ön safta yine giderim. Kimse beni tutamaz, çıkarım sokağa. Ne için yaşıyoruz? Vatan, millet, bayrak, ezan, namus için yaşıyoruz. Ülkemizin birliği ve beraberliği için yaşıyoruz."