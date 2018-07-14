15 Temmuz'un izi şarapnel parçalarını ömür boyu taşıyacak

BURCU ÇALIK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'un mucize gazisi olarak anılan 27 yaşındaki Nurullah Keleş, hain darbe girişiminin vücuduna ömür boyu bıraktığı 15'ten fazla şarapnel parçasını gururla taşıdığını söyledi.
FETÖ'nün darbe girişimini engellemek için Jandarma Genel Komutanlığının önüne koşan Keleş, burada jetlerden atılan bombaların hedefi oldu.
Türkiye, yakınına düşen bomba sebebiyle kafatasının yarısını kaybeden ve çenesi parçalanan Keleş'i, komada geçen bir ayın ardından yaşama dönmesiyle "mucize gazi" olarak tanıdı. 15 Temmuz, tedavi süreci hala devam eden Keleş'e ömür boyu vücudunda taşıyacağı 15'in üzerinde şarapnel parçasını da bıraktı.
- Minik kızı "mucizesi" oldu
Yaklaşık 6 ay önce dünyaya gelen kızıyla yeniden hayata bağlanan Keleş, 15 Temmuz'un ardından yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
15 Temmuz'un en genç gazilerinden Keleş, koma döneminin ardından başladığı fizik tedavilerinin hala devam ettiğini dile getirdi.
Başında, kolunda ve bacaklarındaki 15'in üzerinde şarapnel parçasını ömür boyu taşımak durumunda olduğunu aktaran Keleş, "Yavaş yavaş toparlandım ama hala kolumda biraz sıkıntım var. Doktorlar, 'Şu anda bu devede pire bile değil, yaşadığına şükret' diyorlar. Hala fizik tedavi görüyorum." dedi.
Bu süreçte kızının dünyaya geldiğini söyleyen Keleş, "Çocuğum şu anda 5,5 aylık. Onunla beraber her şeyi unutmaya başladım. Çok farklı bir şey, Rabb'im isteyen herkese versin. Bir kızım olacağını yoğun bakımdayken rüyamda görmüştüm. O süreçteki her şeyi hatırlıyorum. Şimdi gerçekten bir kız çocuğumuz oldu çok şükür." dedi.
- "Tekrar olsa en ön safta yine giderim"
İyileşme sürecinde Türkiye'nin duasını aldığını ve 15 Temmuz'da sokağa çıkmaktan bir an olsun pişmanlık duymadığını vurgulayan Keleş, şöyle devam etti:
"Allah göstermesin, bu olay yine olsa, bin vücudum, bin canım olsa bu vatana, millete, bayrağa, ezana feda olsun. Atalarımız bu toprakları kolay almadı, ne kanlar döküldü, ne canlar yandı. Şu anda bakıyorsunuz hala ülkemizi karıştırmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Gerçekten bu zamanda başımızda olmasaydı sonumuz çok kötüydü. Hiçbir şey yapamıyorlar, piyasadan doları, avroyu karıştırmaya çalışıyorlar. Buradan insan her şeyi anlayabiliyor. Allah razı olsun reisimiz dik duruyor ki dünya geri çekiliyor. Şu anda tekrar olsa en ön safta yine giderim. Kimse beni tutamaz, çıkarım sokağa. Ne için yaşıyoruz? Vatan, millet, bayrak, ezan, namus için yaşıyoruz. Ülkemizin birliği ve beraberliği için yaşıyoruz."
- "Bunlar vatan haini, bunlar terör örgütü"
Nurullah Keleş, FETÖ ile ilgili yargılama süreçlerinde davalardan birini takip ettiğini ama rahatsızlığı sebebiyle stresten uzak olması gerektiği için bir daha gitmediğini anlatarak "Gittiğimde çok sinirlendim. Sanki bir tiyatro olmuş ve hiçbir suçları yokmuş gibi davranışlar sergiliyorlardı. 'Biz hiçbir şey yapmadık. Bizi aldılar getirdiler.' resmen böyle konuşuyorlardı." ifadelerini kullandı.
"Çok şükür yargılamalarla ilgili güzel haberler gelmeye başlıyor. Ülkemizdeki terör belasının kökü kazınmaya başladı." diyen Keleş, FETÖ'cülerin en ağır cezayı almasını istediğini vurguladı.
Keleş, "Artık bu işin kökü kazınsın. Bu kadar kan boşuna dökülmemiş, kanımız yerde kalmamış olsun. Müebbet hapisler, ağır cezalar gelmeye başlamış. İnsan mutlu oluyor. Bunlar vatan haini, bunlar terör örgütü. Daha beter olsunlar. İnşallah da olacaklar Allah'ın izniyle." diye konuştu.
Gazi Keleş, 15 Temmuz'da yaşadığı hissiyatı "O gece anlatılmaz, gerçekten manevi bir boyut vardı. O gün eğer tankı tutabilmiş olsam yerden yere vuracakmış gibi içimde bir güç vardı." sözleriyle dile getirdi.
- "Taşıdığım şarapnel parçaları benim için gururdur"
Epilepsi ve antidepresan ilaçları kullandığını söyleyen Keleş, "Vücudumda taşıdığım şarapnel parçaları benim için bir gururdur. Çünkü Rabb'im o geceyi bize nasip etti. Sevinçliyim, bunlar o günden bana bir hatıra, iz. Canımı yaksalar bile kendime 'Sen o gece dışarı çıktın ve sana böyle bir şeref geldi' diyorum." dedi.
Ameliyatı esnasında kafasından bir tasa yakın şarapnel parçası çıktığını ve şu an kafatasının bir bölümünün hala olmadığını anlatan Keleş, beyninden bir ameliyat daha geçireceğini, kafatası için kemik yapılacağını kaydetti.
Malulen emekli olduğunu da belirten Keleş, çalışamayacağı için üzüldüğü anlarda doktorunun kendisine "Sen 15 Temmuz'da yapacağını yaptın. Fakat bu saatten sonra hiçbir iş yapamazsın." dediğini söyledi.
Keleş, kendisini büyük bir özveriyle tedavi eden Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki doktorlara da teşekkürlerini iletti.
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