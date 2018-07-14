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15 Temmuz'un yıl dönümünde canlı yayın rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:01 | Son Güncelleme

RİZE'de televizyon programı yapımcısı İbrahim Eksilmez, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde ekran karşına geçip kendisine ait 28 saat 2 dakikalık kesintisiz program yapma rekorunu 29 saat 28 dakikaya taşıdı.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de televizyon programı yapımcısı İbrahim Eksilmez, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde ekran karşına geçip kendisine ait 28 saat 2 dakikalık kesintisiz program yapma rekorunu 29 saat 28 dakikaya taşıdı. Eksilmez, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak için bu yayını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bol bol çay, kahve, limonlu su içtim. Uykumu getirecek yiyecekleri tüketmedim. Ama her şeyden önce inandım ve motive oldum" dedi. Kentte 1993'te yayın hayatına başlayan, uydudan da izlenebilen Çay TV'nin Ankara temsilcisi ve program yapımcısı İbrahim Eksilmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde, 30 saat kesintisiz program yapmak ve rekor kırmak için kamera karşına geçti. Eksilmez'in darbe girişimini unutturmamak ve yaşananları hatırlatmak amacıyla hazırladığı '15 Temmuz Ekran Nöbeti' adlı programı, geçen perşembe günü saat 13.08'de başladı. Dünya Erkek Rekorları Hakemi Aydın Türkgücü'nün de gözetiminde yapılan programda, sunucu İbrahim Eksilmez, belirli kurallar kapsamında mola verebildi. Eksilmez, ekran nöbetini dün saat 18.36'da tamamladı. Türkiye'de, televizyonda tek sunucuyla kırılan 6 saatlik rekoru, geçen yıl yine darbe girişiminin yıl dönümünde 28 saat 2 dakikaya çıkaran İbrahim Eksilmez, kendi rekorunu da kırmayı başardı. Geçen yılki süreye 1 saat 26 dakika daha ilave eden Eksilmez, 29 saat 28 dakika boyunca canlı yayında kalmayı başararak yeni rekora imza attı. 'İNANDIM VE MOTİVE OLDUM' 15 Temmuz'da yaşananların izleyicilerle paylaşıldığı programda, milletvekili, belediye başkanı, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ile gazeteciler de canlı yayına katılarak rekora tanıklık etti. Sunucu İbrahim Eksilmez, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak için bu yayını gerçekleştirdiklerini söyledi. Eksilmez, yayına iyi motive olduğunu belirterek, "29 saat uyumadım. Bol bol çay, kahve, limonlu su içtim. Uykumu getirecek yiyecekleri tüketmedim. Ama her şeyden önce inandım ve motive oldum" dedi. Dünya Erkek Rekorları Hakemi Aydın Türkgücü de yayın sonunda rekor belgesini imzalayarak İbrahim Eksilmez'e verdi.

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