15 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca Kars ve Siirt'te sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt içindeki iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün Kars'ta 12, Siirt'te 3 olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonların sürdüğü kaydedildi.

