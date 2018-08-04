1,5 tonluk 'Pilot' adlı kurbanlık, 25 bin TL'den alıcı bekliyor

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Kurban Bayramı için Muş'tan getirilen 1,5 ton ağırlığındaki 'Pilot' adlı kurbanlık boğa, 25 bin TL'den satışa çıkarıldı.
Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında, Kurban Bayramı yaklaşırken hareketlilik arttı. Pazarda en büyük ilgiyi, Muş'tan getirilen 2,5 yaşındaki simental cinsi boğa gördü. Özbek Bulut, 'Pilot' adını verdiği 1,5 ton ağırlığındaki danayı 25 bin TL'den satışa çıkardı. Bulut, yaklaşık 150 büyükbaş hayvan ile Muş'tan geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Hayvanları yetiştirebilmek için büyük emek verdim. Bursalı vatandaşlarımıza güzel hayvanlar getirdik. Hayvanlarımızın ağırlıkları 1-1,5 ton arasında değişiyor. Fiyatlarımız 19 bin liradan başlayıp, 25 bin liraya kadar çıkıyor. En büyük olan Pilot'un fiyatı 25 bin lira. Kurban pazarının en büyük ve en pahalı hayvanı. Bu sene beklentilerimiz iyi. Şu ana kadar satışlar da iyi gidiyor."
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