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15. Uluslararası Golf Mad ProAm Turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 18:48 | Son Güncelleme

- Turnuvaya, 25 ülkeden 204 sporcu katılıyor

15. Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan National Golf Kulübündeki turnuvaya, 25 ülkeden 204 sporcu katılıyor.

Bir profesyonel, üç amatör golfçünün aynı anda mücadele edeceği turnuvada dereceye giren profesyonel golfçüler, 80 bin avro para ödülünün de sahibi olacak.

Turnuvaya profesyonel golfçüler İrlandalı Damien McGrane ve İskoç Raymond Russell ile Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir gibi isimler katılıyor.

Turnuva, 3 Şubat Cumartesi düzenlenecek gala ve ödül töreni ile sona erecek.

(AA)

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