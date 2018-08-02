15. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

Bodrum'da 1 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde "suda", "kumda" ve "taşta" olmak üzere 3 ayrı konseptte gerçekleştirilecek festival kapsamında, kontrbas masterclass öğrencileri Gümüşlük sahilindeki Toprak Evde konser verdi.
Konsere yaşları 13 ile 30 arasında değişen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Salzburg Mozarteum University, San Francisco Conservatory of Music, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından gelen 8 öğrenci katıldı.
Toprak evde seyirci önüne çıkan öğrenciler, kontrbas için bestelenmiş klasik eserleri, Piyanist Tony Scholl eşliğinde seslendirdi.
Genç yetenekler gecede, Henry Eccles, Benedetto Marcello, Christopher Benstead, Antonio Capuzzi, Giovanni Bottesini, Serge Koussevitzky ve Hans Fryba gibi bestecilerin eserlerine yer verdi.
Gecenin sonunda öğrencilere, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay ve eğitmenler tarafından sertifikaları verildi.
Konseri izlemeye gelen sanatseverler, gecede keyifli dakikalar yaşadı.
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