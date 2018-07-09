15. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali

Yalova Kuzey Kafkas Derneğinin bu yıl 15'incisini düzenlediği Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.
Gazipaşa Caddesi'ndeki korteje Türkiye'den Kafkas dans ekibinin yanı sıra Adigey Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Gürcistan Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Kuzey Osetya Cumhuriyeti'nden dans grupları katıldı.
160 dansçının katıldığı festival programı Gazipaşa Caddesi'nde bulunan mini açık hava tiyatrosunda gerçekleştirilen gösterilerle devam etti.
Bu yıl "Kafkasya'da ve Tüm Dünyada Barış" sloganıyla düzenlenen festival, 13 Temmuz Cuma günü Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek galayla sona erecek.
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