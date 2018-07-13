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15. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 23:17 | Son Güncelleme

15. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali

Yalova Kuzey Kafkas Derneğince bu yıl 15'incisi düzenlenen Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali gala gecesiyle sona erdi.

Yalova Kuzey Kafkas Derneği dans ekibinin yanı sıra Adigey Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Gürcistan Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Kuzey Osetya Cumhuriyeti'nden dans gruplarının katıldığı festivalin gala gecesi Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

160 dansçının katıldığı festivalin gala gecesinde ekipler gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük beğeni topladı.

Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, burada yaptığı konuşmada, Rusya’yı temsilen 4 ekibin festivale katılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yalova Kuzey Kafkas Derneği Başkanı Mehmet Aydemir ve Başkonsolosu Podelyshev, birbirlerine karşılıklı hediyeler takdim etti.

Sonrasında festivale katkı sağlayan kişilere plaket verildi.

Festivali Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan da takip etti.

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