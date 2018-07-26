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15 yaşındaki Eda Nur 1 haftadır kayıp!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:09 | Son Güncelleme

Adana kayıp Edanur'u arıyor. 1 hafta önce 'Hakkınızı helal edin' notu yazarak evden ayrılan Eda Nur Esentürk (15) kayıplara karıştı. Genç kızın ailesi perişan durumda. Anne Ayşe Esenetürk, "Kandırılmış olabilir. Bir haftadır onu balkonda bekliyorum. Kaç gün oldu bir haber yok. Kızım beni duyuyorsan ne olur gel" diye çağrı yaptı

Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ne oturan Eda Nur Esentürk, 20 Temmuz'da 'Hakkınızı helal edin' notu yazarak evden ayrıldı. Bir restoranda çalışan anne Ayşe Esentürk eve geldiğinde masa üzerindeki notu gördü. Bunun üzerine aile polisi aradı.

'1 HAFTADIR BALKONDA BEKLİYORUM'

Aradan bir hafta geçmesine rağmen kızlarından bir haber alamadıklarına belirten Ayşe Ertürk, "Kızımın niye gittiğini bilmiyorum. Kandırılmış olabilir. Bir haftadır onu balkonda bekliyorum. Kaç gün oldu bir haber yok. Kızım beni duyuyorsan ne olur gel" diye gözyaşı döktü.

Baba Osman Esentürk ise, "Ben maden işçisi olarak çalışıyorum. Kızım not bırakarak evden ayrıldı. Çok içine kapanık bir kızdı, ortaokuldan sonra okumak istemedi. Hiçbir sorunu yoktu, hayatından endişe ediyoruz" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
adana Kayıp eda nur esentürk

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Maalesef gençler sorunlarını aileleri kızar veya döver eve kapatır diye söyleyemiyor,evden kaçıyor, bunu önlemenin en tek yolu Aile hekimliklerinde bir odayı yeminli formasyon almış sosyoloji mezunu kişiye bırakılmalı gençler ailesi ile konuşamadığı konuyu sosyolojla konuşmalı ancak bu şekilde gençler korunabilir,bilindiği gibi her aile kültürlü değil çocoğuna nasıl yaklaşacağını bilmiyor..
belki notu o bırakmadı eğer bıraktıysa da Allah evladın da hayırlısını versin yazık kaçıp git başkalarına şiddet gör tecavüze uğra pişman ol geri gel hep böyle bu
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