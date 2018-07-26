15 yaşındaki Eda Nur 1 haftadır kayıp!

Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ne oturan Eda Nur Esentürk, 20 Temmuz'da 'Hakkınızı helal edin' notu yazarak evden ayrıldı. Bir restoranda çalışan anne Ayşe Esentürk eve geldiğinde masa üzerindeki notu gördü. Bunun üzerine aile polisi aradı.
'1 HAFTADIR BALKONDA BEKLİYORUM'
Aradan bir hafta geçmesine rağmen kızlarından bir haber alamadıklarına belirten Ayşe Ertürk, "Kızımın niye gittiğini bilmiyorum. Kandırılmış olabilir. Bir haftadır onu balkonda bekliyorum. Kaç gün oldu bir haber yok. Kızım beni duyuyorsan ne olur gel" diye gözyaşı döktü.
Baba Osman Esentürk ise, "Ben maden işçisi olarak çalışıyorum. Kızım not bırakarak evden ayrıldı. Çok içine kapanık bir kızdı, ortaokuldan sonra okumak istemedi. Hiçbir sorunu yoktu, hayatından endişe ediyoruz" dedi.
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