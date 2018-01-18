HABER

15 yıl sonra yeniden başlayan arama çalışmalarında gömlek ve kemik bulundu

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 00:00 | Son Güncelleme 5 saat önce

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - BURSA'dan 15 yıl önce kaçırıldıktan sonra öldürülüp, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana atıldığı iddia edilen Handan Çakal'ı arama çalışmaları sırasında kemik ve gömlek parçaları bulundu.

Bursa'dan 2003 yılında kaçırılıp, iddiaya göre öldürüldükten sonra Pamukova Mekece Mahallesi'ne cesedi atılan Handan Çakal'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen ailenin başvurusu üzerine Handan Çakal, bir televizyon programında yeniden gündeme getirildi. Kayıp olayının programda gündeme getirilmesinden sonra Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, cesedin bırakıldığı iddia edilen Mekece Mahallesi bölgesinde arama çalışması başlattı. Üç gündür drone yardımıyla zorlu arazi koşullarında ve dik yamaçlarda devam eden aramalarda bugün gömlek ve kemik parçaları bulundu. Bir dere yatağına yakın bölgede yeşil renkte gömlek parçaları ve yakınında bulunan kemik parçaları jandarma ekiplerine teslim edildi. Kemik parçaları incelemeye alındı.

CİNAYET İTİRAFÇISI DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBESK KALDI

2003 yılının Mayıs ayında dershanede üniversite sınavına hazırlanırken, evinden kütüphaneye gitmek üzere çıktıktan sonra esrarengiz bir şekilde kaybolan 19 yaşındaki Handan Çakal'dan bir daha haber alınamadı. İstanbul'da hırsızlık suçundan arkadaşı 32 yaşındaki Onur D. ile yakalanan 50 yaşındaki Turan G. nezarette kaldığı sırada gördüğü rüyanın etkisinde kalarak polise verdiği ifadede, vicdan azabı çektiğini belirterek, Handan Çakal'ı Bursa'da kendilerinin kaçırdığını, tecavüz ettikten sonra şikayetçi olmaması için Pamukova'da ormanlık bir alanda öldürdüklerini itiraf etti. Sanıklar tutuklandı. Ancak tüm aramalarda bir sonuca ulaşılamadı. 2009 yılında suçunu kabul etmeyen Onur D. serbest bırakılırken, Turan G. de yargılandığı Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2009 yılında delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması

Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

İlginizi Çekebilir

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

156 yıl sonra Hatay'da ilk kez görüldü!

156 yıl sonra Hatay'da ilk kez görüldü!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pistten çıkan uçaktan sonra flaş karar! Kapatıldı

Pistten çıkan uçaktan sonra flaş karar! Kapatıldı

Muğla'da 3,6 şiddetinde deprem (AFAD-Son depremler)

Muğla'da 3,6 şiddetinde deprem (AFAD-Son depremler)

Son dakika: Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor

Son dakika: Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor

FETÖ'cü pilot kendini böyle savundu!

FETÖ'cü pilot kendini böyle savundu!

Denizden çıkardılar! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Denizden çıkardılar! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Afrin operasyonu öncesi son durum... Tanklar ve askeri sağlıkçılar sınırda!

Afrin operasyonu öncesi son durum... Tanklar ve askeri sağlıkçılar sınırda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.