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15 yıldır doğadaki çöpleri toplayıp satıyor, parasıyla fidan alıp dikiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:11 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Ahmet Orhan, 15 yıldır sokaklardan şişe, akü atıkları, teneke, pil ve hurda demirleri toplayıp satıyor ve parasıyla fidan alıp Çavdarhisar sokaklarını yeşillendirmek için çalışıyor.15 yıldır aralıksız gönüllü olarak bu faaliyeti yaptığını belirten doğa aşığı Ahmet Orhan, yaptığı açıklamada, ’’2004 yılında tarım kredi kooperatifinden emekli oldum.

15 yıldır doğadaki çöpleri toplayıp satıyor, parasıyla fidan alıp dikiyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Ahmet Orhan, 15 yıldır sokaklardan şişe, akü atıkları, teneke, pil ve hurda demirleri toplayıp satıyor ve parasıyla fidan alıp Çavdarhisar sokaklarını yeşillendirmek için çalışıyor.
15 yıldır aralıksız gönüllü olarak bu faaliyeti yaptığını belirten doğa aşığı Ahmet Orhan, yaptığı açıklamada, ’’2004 yılında tarım kredi kooperatifinden emekli oldum. 15 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Yol kenarlarındaki atık vaziyetteki şişe, cam, akü, pil gibi maddeleri toplayarak hurdacıya satıyorum ve fidan alıyorum. Yol kenarlarına uygun yerlere dikiyorum. Doğaya atılan çöpleri, tekrar doğaya fidan olarak kazandırıyorum. Ağaçlara aşı yapıyorum. 3- 5 yıl önce diktiğim fidanlar gelişti. Çavdarhisar’ın daha yeşil olması için bu işi yapıyorum’’ dedi.
Doğa gönüllüsü Ahmet Orhan’a örnek davranışından dolayı plaket veren AK Parti Çavdarhisar İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Yıldız, yaptığı açıklamada, ’’Ahmet abi emekli olduktan sonra kendini doğaya adamış örnek bir insan. Topladığı atıkları tekrar doğaya kazandırarak örnek bir davranış sergilemiştir. Şahsım ve ilçemiz adına ona bu plaketi vermek istedim’’ dedi.
Ahmet Orhan AK Parti Çavdarhisar İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Yıldız’a vermiş olduğu plaket için teşekkür etti. (YD-EFE)

15 yıldır doğadaki çöpleri toplayıp satıyor, parasıyla fidan alıp dikiyor

15 yıldır doğadaki çöpleri toplayıp satıyor, parasıyla fidan alıp dikiyor

15 yıldır doğadaki çöpleri toplayıp satıyor, parasıyla fidan alıp dikiyor

15 yıldır doğadaki çöpleri toplayıp satıyor, parasıyla fidan alıp dikiyor

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