15 yıllık emeği 15 dakikalık sağanakla yok oldu

ANKARA'NIN Elmadağ ilçesinde 15 yıldır aşılı mavi selvi fidanı yetiştiriciliği yapan Ahmet Yıldırım’ın fidanları 15 dakikalık sağanak yağış nedeniyle sele kapılarak yok oldu.
Edige Mahallesi yakınlarında 14 dönüm tarla üzerinde 15 yıldır aşılı mavi selvi fidanı yetiştiriciliği yapan Ahmet Yıldırım, önceki gün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışla binlerce fidanının sele kapılarak gittiğini söyledi. Yıldırım, sağanak nedeniyle 3 adet su kuyusu ve 13 adet güneş panelinin de kullanılamaz hale geldiğini ve 100 bin TL’ye yakın bir zarara uğradığını söyledi. Yetkililerden hasar tespiti çalışması yapılmasını beklediğini belirten Yıldırım, “Son yıllarda küresel ısınma nedeniyle etkisini artırarak yağan yağmurlar çevrelere ve insanlara zarar vermeye başladı. Bu sel sularından ben de nasibi aldım” dedi.
GÖRÜNTÜLÜ HABER:
- Selden zarar gören fidanlardan detay görüntüler
- Selin tarlaya verdiği tahribattan detay görüntüler
-Selde, toprağa gömülen kamyonetten detaylar
- Fidan yetiştiricisi Ahmet Yıldırım'ın afet ile ilgili açıklaması
Haber - Kamera: Hüseyin ÖZBALI /ELMADAĞ, (Ankara) (DHA)
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