HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

150 lirayla 122 bin liralık otomobilin sahibi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bir alışveriş merkezinden 150 liralık alışveriş yapan Eshabil Kalaycı, çekilişle 122 bin liralık 2018 model otomobilin sahibi oldu.

150 lirayla 122 bin liralık otomobilin sahibi oldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta bir alışveriş merkezinden 150 liralık alışveriş yapan Eshabil Kalaycı, çekilişle 122 bin liralık 2018 model otomobilin sahibi oldu.
Alışveriş merkezinin 1 Aralık 2017- 26 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlediği, 150 lira ve üzerinde alışveriş yapanların çekilişe katılmaya hak kazandığı otomobil kampanyasına 59 bin 456 ziyaretçi 269 bin 815 kuponla katıldı. Kampanyanın sona ermesinin ardından noter huzurunda yapılan çekilişle 122 bin lira değerindeki 2018 model sıfır kilometre otomobilin sahibi Eshabil Kalaycı oldu.
Yapılan işlemlerin ardından Kalaycı, otomobilini alışveriş merkezi müdürü Ufuk Cezmi'den teslim aldı. 150 lirayla 122 bin liralık otomobilin sahibi olan Eshabil Kalaycı, çok mutlu olduğunu söyledi. Otomobilini almaya babası ve oğluyla birlikte almaya gelen Kalaycı, daha önce yakın çevresinden kimseye böyle bir hediyenin çıkmadığını belirterek, "Yeni doğan çocuğumun şansı" dedi.

FOTOĞRAFLI

150 lirayla 122 bin liralık otomobilin sahibi oldu

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
Sosyal medyayı sallayan fotoğrafSosyal medyayı sallayan fotoğraf
Geleneksel İftarda Kudüs mesajlarıGeleneksel İftarda Kudüs mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Düzce CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Düzce CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Osmaniye CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Osmaniye CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Kilis CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Kilis CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Karabük CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Karabük CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Yalova CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Yalova CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.